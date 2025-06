Kakve su zapravo njemačke mirovine: Evo koju svotu možete očekivati za 35 godina staža

Svaka osoba koja je uplaćivala u njemački mirovinski sustav barem 35 godina smatra se dugotrajno osiguranom i, pod određenim uvjetima, može otići u mirovinu prije zakonske dobi od 67 godina. Mnogi se sada pitaju koliko će njihova mirovina iznositi nakon tog razdoblja. Za umirovljenje u srednjoj klasi potrebno je imati određeni prihod, no to nije uvijek slučaj, piše Fenix.

Za osobe koje su osigurane 35 godina, postoji mogućnost korištenja starosne mirovine za dugotrajno osigurane osobe. Osiguranici određenih dobnih skupina mogu otići u mirovinu prije nego što navrše 67 godina, a da im mirovina ne bude smanjena. Međutim, točan trenutak kada je moguće otići u mirovinu ovisi o godini rođenja, prenose njemački mediji.

Za osobe rođene između 1949. i 1963. godine, puna mirovina je dostupna prije 67. godine, dok će oni rođeni 1964. i kasnije morati raditi do 67. godine kako bi ostvarili punu mirovinu, čak i uz 35 godina uplaćenih doprinosa. Prijevremeno umirovljenje moguće je sa 63 godine, no dovodi do smanjenja mirovine od 0,3 posto mjesečno, odnosno ukupno do 14,4 posto.

Budući umirovljenici mogu nadoknaditi smanjenje mirovine dodatnim uplatama, no kako bi odlučili je li to isplativo, trebali bi zatražiti posebnu izjavu o smanjenju mirovine od njemačkog mirovinskog osiguranja. Izračun iznosa mirovine temelji se na nekoliko faktora, među kojima su najvažniji mirovinski bodovi. Ovi bodovi se akumuliraju prema omjeru individualnog dohotka i prosječnog dohotka svih osiguranika. Osoba koja zarađuje prosječan iznos stječe jedan mirovinski bod godišnje. Od 1. srpnja 2025. godine, vrijednost jednog mirovinskog boda bit će povećana za 3,74 posto, čime će dosegnuti iznos od 40,79 €.

Za primjer, osoba koja tijekom 35 godina osiguranja s prosječnim prihodima stekne 35 mirovinskih bodova, primit će bruto mirovinu od 1.427,65 € mjesečno. Usporedbe radi, standardna mirovina koja se temelji na 45 godina osiguranja bit će viša – 1.835,55 € bruto mjesečno.

Ako osoba ima godišnju bruto plaću od 30.000 €, mirovina nakon 35 godina rada iznosit će 842,31 €, dok će nakon 45 godina raditi 1.082,97 €. S plaćom od 40.000 €, mjesečna mirovina nakon 35 godina rada bit će 1.127,84 €, a nakon 45 godina 1.450,08 €. Ako netko zarađuje 50.493 € godišnje, mirovina nakon 35 godina iznosit će 1.427,65 €, dok će nakon 45 godina biti 1.835,55 €.

Za izračun 35 godina osiguranja, njemačko mirovinsko osiguranje uzima u obzir različita razdoblja, poput zaposlenja, samozapošljavanja, dobrovoljnih uplata, ali i odgoja djece, bolesti, studija ili čak političkog progona. Osobe koje su tijekom svog života imale faze života bez plaćenog zaposlenja također mogu imati pravo na mirovinske naknade za ta razdoblja. Njemačko mirovinsko osiguranje automatski obavještava osigurane osobe starije od 55 godina o njihovom trenutnom statusu u mirovinskom sustavu putem detaljnog izvida o mirovini.

