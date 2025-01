Mediji iz regije o izborima: "Milanović sravnio HDZ! Primorac na koljenima"

"Milanović u nedostižnoj prednosti, Primorac na koljenima" izvijestio je srpski portal Kurir.rs koji uživo iz minute u minutu prati zbivanja na predsjedničkim izborima u Hrvatskoj. "Milanović sravnio HDZ! Suze i zagrobna atmosfera u izbornom stožeru, dok SP slavi pobjedu" dramatičan je naslov na stranici Informera.

"Objavljene su prve izlazne ankete drugog kruga glasanja na predsjedničkim izborima u Hrvatskoj, a projekcije kažu da će Zoran Milanović ostvariti uvjerljivu pobjedu. Prema prvim anketama, aktualni SDP-ov predsjednik Milanović bi trebao imati 77,86 posto glasova, dok bi kandidat koji ima podršku HDZ-a Dragan Primorac trebao imati 22,14 posto glasova", piše i bosanskohercegovački portal Klix.ba.

Atmosferu iz stožera Zorana Milanovića uživo prate i reporteri Dnevnog Avaza koji pišu da su "pristalice aktualnog predsjednika i više nego raspoložene", a razgovarali su i s Nikšom Peronjom, šefom izbornog stožera Zorana Milanovića koji je govorio i o tome što mogu očekivati građani u BiH.

- Mislim da je Zoran Milanović pokazao u proteklom mandatu da mu je zaista stalo do stanovnika u BiH, do hrvatske zajednice tamo. Potrudio se, puno radio na tome i vjerujem da će nastaviti. Naravno, to je nešto što se očekuje, što je normalno. Milanović, kao hrvatski predsjednik, mora biti uključen u te procese i naravno razgovarati sa svojim kolegama iz susjedne države - kazao je Nikša Peronja za Avaz.

"Zoran Milanović će ostati predsjednik Hrvatske" najavljuju pak u crnogorskoj Pobjedi, dok Slovenske novice pišu "pobjednik hrvatskih izbora je Zoran Milanović".

Svi veći regionalni mediji izvijestili su i kako je izlaznost u Hrvatskoj manja nego u prvom krugu, a manji je odaziv birača i u BiH, piše Dnevni Avaz. "Na biračkim mjestima u BiH do 16.30 sati glasalo je 10.398 birača, što je pad izlaznosti u odnosu na prvi krug, kada je u istom razdoblju svoje pravo iskoristilo 11.541 glasač".

Dnevni Avaz je ranije danas prenio i reakcije njemačkih medija na izbore u Hrvatskoj, a koji su debatu kandidata Zorana Milanovića i Dragana Primorca nazvali budalasto-djetinjastom, no istaknuli činjenicu da je predsjednik Milanović najpopularniji političar u zemlji iako ga zbog stavova o Ukrajini nazivaju "hrvatskim Donaldom Trumpom".

O padu interesa broja birača u drugom krugu izbora pišu i banjalučke Nezavisne novine, kao i portal Klix.ba, koji je objavio i fotografije neobičnog izbornog mjesta koje u naselju Željezno Žumberačko koje se nalazi svega 60 kilometara od Zagreba. Dvadeset i sedam stanovnika tog mjesta, naime, glasaju u školi koja je davno zatvorena, napuštena i u gotovo rušenom stanju.

Brojni su mediji pažnju sposvetili tragičnom slučaju koji se zbio u Rijeci, kada je stariji muškarac preminuo na biračkom mjestu. O tome piše i slovenski 24.ur, a da "stariji muškarac koji je preminuo na biračkom mestu u Rijeci, nije jedini birač u Hrvatskoj koji je umro na glasanju jer je prije deset godina, također na predsedničkim izborima, na kutjevačkom području tokom glasanja preminula starija osoba", objavio je Kurir.rs.

