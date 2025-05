Veliki požar u bolnici u Bristolu: Evakuirane trudnice, vatra izbila na krovu bolnice

Trudnice su evakuirane iz rodilišta bolnice St Michael's u Bristolu nakon što je ondje izbio veliki požar, prenosi BBC. Crni dim nad bolnicom primijećen je nešto prije 16:30 po lokalnom vremenu, a na teren su odmah izašli vatrogasci iz službe Avon Fire & Rescue. Evakuiranim trudnicama pomoć pružaju primalje. Među njima je i 22-godišnja Jess Hutchinson, kojoj je pukao vodenjak. Ispričala je kako je situacija bila vrlo zastrašujuća kada je doznala da gori krov bolnice.

🚨A massive fire has erupted on the roof of St. Michael's Hospital in Bristol, firefighters are on the scene. pic.twitter.com/U7Y5DnYAiA