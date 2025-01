Stipe Mesić: Ne znam je li Primorac požalio poslije zbog te fotografije sa mnom

Bivšeg predsjednika Stipu Mesića zatekli smo prehlađena glasa, na telefonu, s molbom da za potrebe jednog drugog članka komentira mogućnost uspostave vraćanja dosadašnje “tvrde kohabitacije” na izvorno zamišljene, normalnije postavke. Ali, kad smo ga već dobili, nismo mogli izbjeći pitanje: kako iz Mesićeve perspektive izgleda sve ono što se događalo s jednom fotografijom koja je Milanovićeva izazivača Dragana Primorca možda stajala gubitka ponešto glasova na desnici? Riječ je o fotografiji na kojoj Primorac pozira uz Mesića nakon slučajnog susreta početkom listopada u bolnici Naftalan u Ivanić Gradu.

- Pa, ja ne znam zašto bi smetalo da se sa mnom pozdravio. Ja sam čovjek koji je dva puta pobijedio na izborima. Dakle, hrvatski građani su me prihvatili. Dva puta sam pobijedio. Moja oba mandata su završila s uspjehom i nema ni jednog razloga da se netko duri. To je druga stvar da se umjetno pokušava pumpati priča da netko ne voli Hrvatsku, da je protiv Hrvatske, da je za ovo ili ono. Ma, to su bedastoće i to su oni koji pokušavaju od svog patriotizma novčano profitirati. Jer, ako se plaća taj, da kažemo, luksuz da predstavljaš patriotizam, onda će netko to i iskoristiti. Ali oni koji su na čelu države moraju spustiti politiku malo zemlju i prestati plaćati one koji su profesionalno patrioti, profesionalno zaljubljenici u Hrvatsku, s time da sve druge optužuju da su protiv Hrvatske. A zašto bi netko bio protiv Hrvatske? To su izmišljotine, to su izmišljotine da je netko protiv Hrvatske, da mrzi Hrvatsku. Pa tko mrzi Hrvatsku? Hrvatsku mrze oni koji je pljačkaju. Pljačkaši mrze Hrvatsku - komentirao nam je Stipe Mesić.

- Ne znam je li Primorac požalio poslije zbog te fotografije. On je to objasnio na svoj način. Rekao je da je bio u posjeti braniteljima i tako dalje… Ne znam zašto je on veći branitelj od mene. Ja sam u ratu imao svoje obaveze, izvršavao sam ih na vrijeme i bez obzira jesam li bio u Predsjedništvu SFRJ u Beogradu, jesam li bio na kojoj funkciji u Zagrebu. Ja sam se držao hrvatskog Ustava, hrvatskih zakona, i mislim da sam u tome bio vrlo uspješan, a ne znam zašto bi to sad nekome smetalo da se sa mnom slika. To su to izmišljeni patrioti - dodao je Mesić.

Prema pisanju portala Dnevnik.hr nakon nastanka fotografije, Mesić se zatekao na tom mjestu jer mu je pukla Ahilova tetiva dok je kosio travu, pa je operiran i potom upućen na rehabilitaciju u Naftalan. A Primorac je ovako objasnio slučajno fotografirani susret:

"Gospodin koji skrbi o bivšem predsjedniku Mesiću je gurao kolica, a mene je zamolio za zajedničku fotografiju. Isto su me zamolili i drugi ljudi koji su bili u blizini. Gospodina Mesića sam pozdravio, porazgovarali smo, upitao sam ga za zdravlje i krenuo dalje jer sam morao natrag u Zagreb. Hrvatska o kojoj govorim neće zlorabiti pacijente u političke svrhe, a što je inače duboko neetički, i uvijek ću kao liječnik pozdraviti svakog pacijenta bez obzira na njegovu političku pripadnost, vjeroispovijed ili neku drugu različitost jer je to ljudski i biblijski. Za mene je svaki pacijent prvenstveno čovjek, posebice kad sam u bolnici, i tako će uvijek biti jer to mi nalaže i Hipokratova zakletva i nikada neću raditi razliku među pacijentima", poručio je tada Dragan Primorac u odgovoru za Dnevnik.hr.

