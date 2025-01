Kakve su bile prve reakcije u stožerima: Primorcu samo pljesak, u Tvornici euforija: 'Građani su poslali jasnu poruku'

Prve izlazne ankete Nove TV kažu da Zoran Milanović ima 77,86% glasova, dok je Dragan Primorac na 22,14%. Takvo stanje je i u stožerima. U Tvornici kulture atmosfera je sjajna, eksplozija oduševljenja. Nikša Peronja, voditelj Milanovićeve kampanje je rekao:

- Ovo je fantastičan rezultat, građani su poslali jasnu poruku. U proteklih pet godina su vjerovali Milanoviću i podržali ga. Kampanja koju je vodio Primorac motivirala je naše glasače da izađu i glasaju. Mi smo sve ciljeve ostvarili. Predsjednik Milanović je imao običan dan, u krugu obitelji čekao je rezultate, prenosi Nova TV.

U prepunoj Tvornici kulture pobjednička je atmosfera, pleše se, pjeva... Na Facebooku se oglasio i Zoran Milanović, napisao je samo jednu riječ - Hvala.

Kod Primorca je bilo mirnije, no unatoč svemu uslijedio je pljesak. Ministar Davor Božinović je za Novu TV rekao: - Hrvatska je pokazala snagu svoje demokracije, treba to poštivati. Analizirat ćemo ove izbore jer to moramo raditi, kao i svaka ozbiljna stranka.

Na sve je reagirao i sam Primorac: - Kako god bude završilo, osjećam se ispunjen, sretan, maksimalni rad, sad je na hrvatskim građanima, bez ozbira na rezultat, imam mir, to se rijetko dogodi u životu. Uvijek imate neke zareze, jesam li napravio sve što treba - kazao je Primorac. - Osjećam se ispunjeno i nastavit ću, bez obzira na pobjedu ili suprotno, raditi najbolje što mogu za Hrvatsku.

