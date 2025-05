FOTO Pogledajte što se približava Hrvatskoj, upaljeni alarmi: Postoji opasnost od bujičnih poplava

Vrijeme u Hrvatskoj i dalje je promjenljivo, a kako je javio DHMZ, mjestimice je moguća kiša i pljuskovi s grmljavinom, a ponegdje lokalno može biti izraženija. Kiša češće pada na zapadu zemlje, navečer i u noći obilnija, a najrjeđe u Dalmaciji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u gorju i jak, navečer na sjeveru u okretanju na sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjereno, osobito prema večeri i jako jugo i južni vjetar. Izdana su upozorenja za jača nevremena za gotovo cijelu Hrvatsku. Za riječku regiju izdano je upozorenje da su lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom te obilnijom kišom. Navečer su lokalno moguće urbane i bujične poplave.

U petak će biti oblačno s kišom, ponegdje obilnom, uglavnom na Jadranu u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. U drugom dijelu dana postupan prestanak oborina, najprije na Jadranu, uz smanjenje naoblake. Temperatura zraka uglavnom između 11 i 16°C, navečer na kopnu još svježije, u Dalmaciji najniža od 15 do 19, a najviša od 17 do 22°C. Meteoalarm je izdan za cijelu zemlju. A na Rain Alarmu možete pratiti kakvo je vrijeme u okolici Hrvatske i što se približava našim krajevima.

Od subote do ponedjeljka čeka nas pretežno sunčano vrijeme, u unutrašnjosti uz umjeren do jak dnevni razvoj oblaka, a moguće je tek lokalno malo kiše ili pljusak, najvjerojatnije u ponedjeljak. U subotu još i u Dalmaciji oblačnije uz mogućnost ponekog pljuska, osobito na jugu. Puhat će slab i umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu umjerena do jaka bura u okretanju na sjeverac i sjeverozapadnjak. Jutra svježija, a dnevna temperatura u porastu.

Slovenska meteorološka služba ARSO objavila je da se hladna fronta zadržava danas sjeverno od Alpa, ali će u petak navečer proći kroz Sloveniju, donoseći kišu i zahladnjenje u cijeloj zemlji. Popodne može biti i lokalnih oluja. "U sljedeća 24 sata najviše nas očekuje između 20 i 40 u Sloveniji, a u brdovitom svijetu zapadne i južne Slovenije također oko 80 mm kiše", ističu. Padavine će se pogoršati u petak ujutro i uglavnom prestati tijekom dana. Dan će biti hladan jer će najviše dnevne temperature biti nešto malo više od 10°C.