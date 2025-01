UŽIVO Nove izlazne ankete: Zoran Milanović osvaja 77,70 posto, Dragan Primorac 22,30 posto

Danas se održava drugi krug predsjedničkih izbora

Prve izborne rezultate DIP će objaviti već u 19,30 sati

Do 16,30 sati glasovalo je 34,77 posto birača

Tijek događaja:

19:22 Nove izlazne ankete Nove TV pokazuju da Zoran Milanović osvaja 77,70 posto, a Dragan Primorac 22,30 posto.

19:00 Prema prvim izlaznim anketama Nove TV, Zoran Milanović osvaja 77,86 posto, a Dragan Primorac 22,14 posto.

18:40 Drugi krug predsjedničkih izbora privodi se kraju, birališta se zatvaraju u 19 sati, a pet minuta prije počinjemo s posebnom emisijom posvećenom izborima. Nakon dočeka izlaznih anketa, odlazimo u stožere oba predsjednička kandidata, odakle se javljaju naši novinari s prvim reakcijama. >>OPŠIRNIJE

18:00 U drugom krugu predsjedničkih izbora do nedjelje poslijepodne na biračka je mjesta izašlo 41 tisuću birača manje nego u prvom krugu, 29. prosinca, pokazuju podaci Državnog izbornog povjerenstva. Do 16,30 sati glasovalo je 34,77 posto birača, odnosno 1.154.438, pokazuju podaci sa 94,5 posto biračkih mjesta od njih više od 6.500. Prije dva tjedna, do istog vremena glasovalo je 1.195.377 birača ili 36, 09 posto.

Najveći odaziv i dalje je u Varaždinskoj (gotovo 43 posto), Međimurskoj (40,81 posto) i Krapinsko-zagorskoj županiji (39,10 posto), a najmanji u Vukovarsko-srijemskoj (27,98 posto), Brodsko-posavskoj (30 posto) i Zadarskoj županiji (30,70 posto). Od gradova, sjedišta županija, najveći odaziv bilježe Varaždin (44,32 posto), Čakovec (44 posto) i Pazin (42,54 posto), a najmanji Vukovar (27,91 posto), Slavonski Brod (30,41 posto) i Dubrovnik (30,86 posto). U četiri velika grada, glasovala je oko trećina birača, u Zagrebu 36,4 posto, u Splitu 32,5 posto, u Rijeci 35 posto, a u Osijeku 33,1 posto. U inozemstvu, gdje se hrvatski predsjednik bira u 38 država, na 105 biračkih mjesta, do nedjelje poslijepodne glasovalo je 15.601 birača, pokazuju podaci sa 79 biračkih mjesta, iz 20 država.

Biračka mjesta otvorena su do 19 sati, prve izborne rezultate DIP će objaviti već u 19,30 sati, a koga su birači izabrali za hrvatskog predsjednika – Zorana Milanovića (SDP i partneri) ili Dragana Primorca (HDZ i partneri) moglo bi se znati već u 21 sat.

