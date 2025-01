UŽIVO Primorac: Ispunjen sam i sretan, imam mir, a nastavit ću bez obzira na sve raditi za Hrvatsku

U stožeru HDZ-ovog kandidata Dragana Primorca, smještenom u zagrebačkom hotelu Westin, HDZ-ovci s nestrpljenjem čekaju rezultate drugog kruga predsjedničkih izbora. Podsjetimo, Dragan Primorac u prvom krugu predsjedničkih izbora osvojio je 19,35 posto glasova, odnosno 314.663 glasa dok je Zoranu Milanoviću pobjeda izbjegla za dlaku jer je osvojio 49,09 posto (797.938 glasova).

Tijek događaja:

19:35 - HDZ-ovci nisu mogli sakriti razočarenje nakon objave rezultata izlaznih anketa koji se ne razlikuju puno od prvih frezultata DIP-a.

19:10 - Sve je napravljeno, Hrvatska mi je na prvom mjestu, osjećam se ispunjen, sretan, sve je na hrvatskim građanima, ono što je najvažnije ja imam mir. Osjećam se ispunjenim, nastavit ću bez obzira, pobijedio ili suprotno, raditi sve za Hrvatsku - kazao je Dragan Primorac prije objave rezultata izlaznih anketa.

19:00 - Prema izlaznim anketama, Dragan Primorac osvaja 22,14 posto, a Zoran Milanović 77,86 posto. Unatoč lošim rezultatima, HDZ-ovci su ih dočekali s pljeskom.

- Hrvatska je još jednom u dva tjedna pokazala snagu svoje demokracije. Građani su glasovali kako su glasovali, treba poštivati odluku građana i to je to - rekao je ministar Davor Božinović za Novu TV. - Analizirat ćemo izbore, to radi svaka ozbiljna stranka. HDZ je ozbiljna stranka, isti građani su prije devet mjeseci HDZ-u dali da vodi državu - dodao je.

18:45 - U stožer su stigli brojni HDZ-ovci, među njima ministri Damir Habijan i Gordan Grlić-Radman te šef zagrebačkog HDZ-a Mislav Herman. Stigli su i Gordan Jandroković te ministrica Irena Hrstić.

18:32 - U stožer je stigao Dragan Primorac. U stožer je stigao pola sata prije objave izlaznih anketa. Bio je dobro raspoložen, dao je izjavu za medije te pozdravio okupljene.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

18:15 - U stožeru kandidata Dragana Primorca krenulo je okupljanje, uglavnom medija. Još uvijek nema hrane i pića, a u stožer polako pristižu poznati HDZ-ovci.

>> Sve o rezultatima 2. kruga predsjedničkih izbora pratite OVDJE