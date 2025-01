UŽIVO Analitičari o prvim izlaznim anketama: 'Ovo je debakl za Primorca, s ovim je poražen mit o HDZ-u'

Večernji TV za večerašnji drugi krug predsjedničkih izbora priprema niz analiza naših stručnih komentatora, javljanja uživo Večernjakovih novinara i komentara iz stožera u posebnoj izbornoj emisiji iz našeg TV studija. "Uključili" smo se već u 18.55, uoči izlaznih anketa, kada su preko puta voditeljice Petre Maretić Žonja sjeli Ankica Mamić, Tonći Tadić, Dragan Bagić i Petar Tanta. Analitičari komentiraju rezultate izlaznih anketa Nove TV, prema kojima Zoran Milanović ima 77,86%, a Dragan Primorac 22,14%.

- Ova jako niska izlaznost sugerira da će rezultati biti slični onima koji su bili i u prvom krugu, rekao je Bagić. Tanta je dodao - drugi krug je demobilizirao birače. Rezultat prvog kruga sugerirao je građanima koji će biti rezultat i drugog kruga.

Tonči Tadić: Ja sam računao čak i tu negdje da će i biti rezultati, ovo me ne čudi.

Ankica Mamić: HDZ je naprosto predložio lošeg kandidata i ovo je apsolutni debakl za Dragana Primorca.

Petar Tanta: Brojke su jasne. Mislim da ovo nije apsolutni potop HDZ-a. Ovo je propast za HZD-ovog kandidata. Puno jača poruka je da se HDZ-ovi birači nisu zadovoljni s izborom kandidata i da su odlučili ostati doma.

Dragan Bagić: Ova razlika će se smanjit i ne uključuje dijasporu, ali razlike će biti u nijansama. Ovo je eksperimentalna situacija za veličinu najlojalnije tvrde HDZ-ove baze. Primorac je bilo loš kandidat, slažem se s kolegama, no s ovim vidimo kolika je ta HDZ-ova lojalna baza koja će i izaći na izbore bez obzira koji je kandidat. Ovo je poraz mita da HZD ima strašno veliku lojalnu bazu.

S terena se iz Milanovićevog stožera javio novinar Dario Topić koji se zbog glazbe i atmosfere nije mogao čuti, gosti su već krenuli sa slavljem. Bauk - HDZ će nastojati da se ovo što prije zaboravi. Ovo ustvari pokazuje da nije slučajno da je HDZ dobio tijesno izbore. Iz tišeg stožera, onog gdje se čekaju rezultati Dragana Primorca, javila se novinarka Katja Knežević kojoj je ministar Damir Habijan rekao da je najžalosnija zapravo niska brojka izlaznosti. - Ove brojke su sigurno nešto što nikoga ne može veseliti. Želim zahvaliti Primorcu što se odvažio na ovaj korak. To je to idemo dalje. Mislim da HDZ nije napravio nikakvu pogrešku s Primorcem kao kandidatom.

Analitičari su komentirali javljanje uživo prvi komentar dao je Dragan Bagić - Šteta što Habijan nije čestitao pobjedniku. To već naslućuje kako će se HDZ postaviti prema rezultatu izbora, što mislim da je loše za demokraciju u Hrvatskoj. Mislim da će kasnije članovi HDZ drugačije postupiti. Po mom sudu HDZ je već krenuo u delegitimizaciju rezultata izbora. Već su i prije izbora krenuli s proruskim botovima. Bilo bi dobro da HZD prizna poraz, da priznaju da postoji predsjednik i da je to Zoran Milanović.

Petar Tanta: Milanović je pobijedio na svom teritoriju. Njegova kampanja nije bila nešto posebno, on je svoju kampanju gradio 5 godina. On je biračima cijelo vrijeme davao do znanja da je on bedem koji brani građane od HDZ-a.

Dragan Bagić: On se trudi ne održavati skupove i ne voditi kampanju, jer je htio podcrtati to da birači o njemu već sve znaju.

Petar Tanta: Milanović je imao jednu lijepu neformalnu kampanju. On bi izašao van i izvalio bi neku foru. Njegov tim bi to pretvorio u nekakav video i svi su to dijelili na mrežama i tako je dobro prošao u svojoj gerilla kampanji koji uopće nije platio.

Ankica Mamić: Treba se naglasiti da je i Milanovićeva kampanja vođena i idejom kako građani ne žele sva jaja u jednoj košari. Kako će s eon boriti protiv toga da HDZ bude na vrhu vlasti. Također HDZ je izašao s jako lošim kandidatom, koji nije uspio dignuti niti tu HDZ-ovu bazu. Dragan Bagić je tu komentirao kako se ne slaže, njegovo mišljenje je da je Primorac jedino nju i digao i da ona očito nije toliko velika kakvu smo mislili.

Ankica Mamić je nastavila: Mislim da ipak nije to cijela baza jer Primorac nije mogao motivirati nikog niti u stranci, a kamoli izvan nje. Još jedan faktor je i sama kampanja, koja je lutala, prvo je bio nadstranački, pa je bio HDZ-ov, pa opet nadstranački. Sve je to nekako bilo izmiješano. Zbunila je i one koji su bili protiv Milanovića. Ove brojke izlaznosti su dosta nelogične, jer Hrvati vole glasati za predsjednika, oni vole izlaziti u drugom krugu.

Tonči Tadić: Ova kapanja zanimljiva je po čitavom nizu aspekata. Ali ukratko slažem se Ankicom. Ovo je bila vrlo bedasta kampanja. U kampanjama gdje te podržava stranka, moraš prvo dobiti podršku od stranke. On je prvo krenuo loviti birače van stranke, a onda je krenuo po birače HDZ-a. Milanović je krenuo skroz drugačije, on je prvo išao po podršku birača SDP-a i ljevice i onda je krenuo po desnicu. Također neka glavna lica desnice je također su dali podršku Milanoviću gdje su stvorili blok Primorcu.

Dragan Bagić: Postoji niz birača koji nisu ni lijevo ni desno, postoji čitav niz spektara između lijevo i desno. Manjina birača ima koezinstente stavove koje mi dijelimo lijevo i desno. Povijest predsjedničkih izbora potvrđuje da kandidati s ljevice imaju znatno veći potencijal nego kandidata koji dolaze s desnice. To nešto govori o strukturi biračkog tijela u Hrvatskoj. HDZ osvaja vlast u principu zahvaljujući manjinskoj koherentnoj potpori.

