Kako je počelo hrvatsko članstvo u Schengenu i euro zoni na mom Twitteru

History on the move - napisao sam u poruci na Twitteru, desetak minuta nakon podneva 1. siječnja 2023., dodajući na engleskom još i to da se Hrvatska probudila kao članica euro zone i schengenske bezgranične zone. Dojam da je povijest u pokretu ponovio sam i u komentarima za naše novine i našu televiziju, ali o tom jednom običnom tvitu ovdje pišem jer je zaživio neobičnim životom. U dva dana pregledalo ga je više od dva milijuna ljudi! Evo nekih komentara iz interaktivne oluje koju je stvorio taj jedan tvit o uspjehu najmlađe države članice Europske unije, ali i uspjehu za EU u kojoj proširenje eura i Schengena nije stvar prošlosti, nego i sadašnjosti i budućnosti.