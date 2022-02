Josipa Rimac u problemu, prijateljice s jedrenja se nagodile: I Gabriela Žalac sve priznala?

Bila sam s Ruškom i slažemo pakleni plan. Otet ćemo te od 6. do 9. kolovoza – glasile su poruke koje je Josipa Rimac, tadašnja državna tajnica u Ministarstvu uprave, potkraj srpnja 2019. uputila u tom trenutku već bivšoj ministrici regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijeli Žalac.



Rimac joj zatim objašnjava kako će Ružica Njavro (Ruška), Žalac i ona otići na jedrenje te da nitko neće znati gdje su. Žalac joj na to odgovara: “Otmite me!” Iako su, dok su još bile na pozicijama, dobro surađivale, jer i spomenuta Ružica Njavro bila je među ostalim članica Upravnog vijeća Agencije za plaćanja u poljoprivredi, a potom i šefica Kabineta ministrice poljoprivrede Marije Vučković, bio je to prije svega izlet triju prijateljica koje će se ni godinu dana nakon toga naći u pravosudnim problemima nakon što im na vrata počnu kucati USKOK i policija zbog tzv. afere Vjetroelektrane.