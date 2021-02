Josip Dabro i službeno najavio kandidturu za župana Vukovarsko - srijemske županije

Zamjenik župana Vukovarsko – srijemske županije Josip Dabro danas je i službeno najavio svoju kandidaturu za župana Vukovarsko – srijemske županije na predstojećim lokalnim izborima koji se održavaju u svibnju ove godine. Dabro je to napravio na svome Facebook profilu i samo nekoliko dana nakon što je izašao iz HDZ-a.

„Poznajem ovaj kraj, znam naše ljude i siguran sam da možemo i da mogu! Okupio sam tim stručnjaka koji već radi na programu. To nije samo predizborni program, to je program novog smjera naše županije u četiri godine. I za to mi trebate Vi! U mom timu ima mjesta za sve. Ne trebaju mi ideje nastale u laboratorijima središnjica, niti glave koje će misliti za mene - trebaju mi ljudi koji misle svojom glavom! Javite mi se sa svojim prijedlozima, recite što kao župan mogu napraviti da svima zajedno bude bolje. Pridružite nam se i javite.

Svojim političkim suparnicima želim da se što brže dogovore i ipak pronađu kandidata. Veselim se razmjeni mišljenja i ideja; ja imam svoje. Iskreno se nadam da će i protukandidati imati svoje, a ne dostavljene iz "centrale". S moje strane obećavam čistu kampanju. Udarce ispod pojasa neću zadavati, ali ih se ne bojim“, stoji u objavi Dabre.

Kada je riječ o Vukovarsko – srijemskoj županiji do sada je službeno svoju kandidaturu najavio samo bivši ministar Tomislav Panenić. Ovih dana očekuje se kako će biti objavljeno i ime kandidata HDZ-a. Još se ne zna hoće li SDP imati svoga kandidata za župana najistočnije hrvatske županije.

