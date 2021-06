Još jedan odličan znak za turističku sezonu: Hrvatska obala na ECDC karti nije više crvena

Fantastične vijesti dolaze iz Europskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti. Oni su objavili danas ažuriranu kartu prema kojoj područje hrvatske obale više nije označena crvenom bojom.

To znači da je na području Istre i Dalmacije došlo do pada 14-dnevne incidencije na 100 tisuća stanovnika. Upravo će to biti ključno za brojne zemlje da donesu odluku vezano za nove mjera za područje Hrvatske. Naime, turisti će biti skloniji doći u Hrvatsku ako ne moraju po povratku u svoju zemlju u karantenu.

#JustPublished

Updated 🚦 maps are online!



These maps aim to support the @EUCouncil recommendation on a coordinated approach to the restriction of #FreeMovement during #COVID19 pandemic.

❗️❗️❗️#IE & #SE data not available due to a disruption to the national databases this week. pic.twitter.com/QbtX1YdWiu