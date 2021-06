Hrvatska je GMO free zemlja: EU je u pandemiji 'na mala vrata' pustio nove vrste GM sjemena

0no si što jedeš, nikad nije bila citiranija krilatica doli u ovo pandemijsko doba, kad su apetiti građana, a i dobro osmišljen marketing velikog broja korporacija, još usmjereniji na “zdravu”, prirodnu, lokalnu, organsku hranu, bez šećera, aditiva, konzervansa... – pa i bez podrobnijeg čitanja deklaracija u sve to slijepo vjerujemo. No bismo li kupovali to prirodno i zdravo, a većina njih i ono najjeftinije, kad bismo, što nećemo naći na deklaracijama, znali da su svinje i pilići, pogotovo oni iz uvoza, cijeli svoj život hranjeni genetski modificiranom (GM) sojinom sačmom, a goveda i GM kukuruzom? A EU u pandemiji “na mala vrata” pušta i nove vrste GM sjemena da dodatno “začini” europsko meso, pa i drugu hranu koja će se naći na našim stolovima.