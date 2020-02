'Jelenić je u svom mandatu vrlo brzo zatvorio istragu u aferi Borg'

Kandidat za predsjednika HDZ-a Miro Kovač rekao je u subotu u Požegi da je bivši Glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić bio izbor Andreja Plenkovića podsjetivši da je u svom mandatu, u kratkom roku, zatvorio istragu u 'aferi Borg'.

"To što smo prije nekoliko dana doživjeli s bivšim Glavnim državnim odvjetnikom Draženom Jelenićem pokazuje kako država ne smije funkcionirati. Pretpostavljam da je Andrej Plenković itekako nesretan zbog ostavke Glavnog državnog odvjetnika jer je Jelenić bio njegov izbor. Jelenić nije bio sigurnosno provjeren, a zato je vrlo brzo i u kratkom roku u njegovom mandatu zatvorena istraga u aferi Borg", rekao je Kovač u Požegi gdje su se građanima družili kandidati "Opcije za promjene".

Zamoljen za komentar situacije u Hrvatskom saboru vezano uz donošenja Zakona o popisu stanovništva, Kovač je podsjetio da je Plenković prije nekoliko dana svojim oponentima poručio da mu kažu što misle o suradnji s nacionalnim manjinama, a jučer su predstavnici nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru pokazali kako oni vide suradnju s Plenkovićem.

"Nakon 15. ožujka i naše pobjede, mi ćemo stranku obnoviti i postaviti na zdrave temelje. Mi ćemo se iskreno boriti protiv korupcije, za čistu Hrvatsku i zemlju u kojoj će svi sposobni ljudi imati šansu tu svoju sposobnost pokazati i dokazati", poručio je.

Oni koji rade nedjeljom, trebaju biti adekvatno plaćeni

Na pitanje novinara rekao je da se zalažu za to da se smanji mogućnost rada nedjeljom i da to bude ograničeno na neke aktivnosti, a da oni koji rade nedjeljom - budu adekvatno i pristojno plaćeni za taj rad. Naveo je da se u drugim državama, koje su "manje katoličke od Hrvatske", nedjeljom puno manje radi i ima puno manje gospodarskih aktivnosti.

Kovač je poručio da oni neće funkcionirati tako da se u zadnji čas Hrvatskom saboru ili drugdje predlože kadrovska rješenja, što se pokazalo i u slučaju Jelenića.

"On je bio izvučen iz šešira. Tako se ne vodi kadrovska politika. Dobivamo kadrovsku situaciju da on podnosi ostavku jer je bio u sukobu interesa i nanio štetu ugledu Državnog odvjetništva. Tako se ne smije funkcionirati i tako mi nećemo funkcionirati. Te ćemo stvari promjeniti u interesu hrvatske države ", kazao je.

Na pitanje o prijetnjama ljudima u njegovu stožeru, odgovorio je da su Središnjem izbornom povjerenstvu HDZ-a priopćili što se događa na terenu, a da se to nije adekvatno uvažilo.

"Osobno neću izlagati ljude za koje znam da ih se pritišće. Mnogi rade u županijama, gradovima, općinama, upravi i slično i sigurno da se od njih očekuje da daju prednost kandidaturama sadašnjega predsjednika HDZ-a", poručio je te istaknuo kako smatra da će na kraju pobijediti sloboda svijesti i sloboda mišljenja.

Ranije smo se izjasnili protiv koalicije sa SDP-om, a sada nas neki kopiraju

Kovač je podsjetio da su se već ranije izjasnili protiv velike koalicije s SDP-om "jer bi ona bila loša i za HDZ i Hrvatsku", a danas nas, rekao je, "neki kopiraju".

"Danas imamo ljude koji nas kopiraju. To je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović koji se javlja s idejom da nema velike koalicije, a do prije mjesec dana to nitko nije rekao. Mi smo ti koji diktiramo tempo, vidimo to i po Plenkovićevim kadrovskim rješenjima za unutarstranačke izbore na kojima je istaknuo kandidate - osim jednoga, koji nisu njegovi najbliži suradnici u HDZ-u. Znači da je on kadrovski kapitulirao, da je kapitulirao sadržajno i politički i sada neke druge stvari gura u prvi plan ", kazao je.

Kandidat za zamjenika predsjednika HDZ-a Ivan Penava odgovorio je na pitanje novinara da je protiv dva amandmana nacionalnih manjina na Zakon o popisu stanovništva te je ustvrdio da se s njegovim mišljenjem slaže i velik broj pripadnika srpske manjine na području gdje živi.

