Jedna hrvatska bolnica medijima više neće slati podatke o rođenima, razlog je nevjerojatan

Rodilište pulske bolnice više neće medijima slati imena novorođenčadi nakon neobične situacije koja je uključivala pogrešno prezime. Naime, djetetu je dodijeljeno prezime bivšeg supruga rodilje, no ona je željela da se uz ime djeteta upiše njezino djevojačko prezime te navede ime oca djeteta s kojim nije vjenčana.

Novorođenče je u rodilištu upisano pod službenim prezimenom svoje majke, koje je navedeno u dokumentima, no ona tvrdi kako to nije točno. Podatak iz rodilišta objavio je portal Glas Istre koji navodi da takvi slučajevi, iako nisu česti, predstavljaju veliko opterećenje za bolnicu koja se suočava s neugodnostima te potencijalnim tužbama.

Ravnateljica bolnice dr. Irena Hrstić kazala je da su sada odustali od prakse slanja podataka o rođenima. Rodilište je, dodaje, u mogućnosti dostavljati podatke o broju rođenih, ali bez imena, koja bi roditelji, ukoliko to žele, trebali osobno dostaviti Glasu Istre.

Aleksia Matejčić, glavna sestra Službe za ginekologiju i opstetriciju pulske bolnice, podsjeća da su se problemi ovakve vrste pojavili relativno nedavno s obzirom da sve više ljudi živi u izvanbračnoj zajednici ili su razvedeni. Zadnju godinu, osim toga, mnogi su bili prisiljeni odustati od vjenčanja radi epidemioloških zabrana.

- Mi upisujemo prezime djetetu koje još nije prijavljeno u Matičnom uredu jer roditelji to nemaju vremena napraviti odmah nakon poroda. Ako majka živi u izvanbračnoj zajednici ili je rastavljena, upisujemo djetetu njezino djevojačko prezime koje je navedeno u zdravstvenoj dokumentaciji. Zasad smo imali nekoliko slučajeva nezadovoljnih rodilja, nekad uspiju to shvatiti za boravka u rodilištu, a nekad dođe do nesuglasica i imamo problem, i buduća majka i mi, objašnjava Matejčić dodajući kako se moraju držati zakona.

- Ja ne mogu bilo koje prezime upisati djetetu ni po želji majke, ni po ne znam čemu, kaže Matejčić.

