Je li u Hrvatskoj započela predizborna kampanja?

Prošloga tjedna u Vukovaru je održan skup članova HDZ-a Vukovarsko – srijemske županije na kojemu su, uz županijske čelnike vladajuće stranke, nazočili i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković i čak četvero ministara u Vladi RH. Kako je rečeno povod za organizaciju skupa bila je 33. obljetnica osnivanja HDZ-a na prostoru bivših općina Vinkovci, Vukovar i Županja. Međutim, sve drugo što se događalo na tome skupu izgledalo je kao pravi predizborni skup HDZ-a iako su parlamentarni izbori tek iduće godine. Imali smo svi zajedno prilike slušati hvalospjeve na račun Vlade i predsjednika HDZ-a i sve to praćeno glasnim pljeskom. Mogle su se čuti i poruke ostalim političkim akterima i neka nova izborna obećanja. Na kraju je sve to potvrdio i sam Plenković koji je u nekih 15-ak minuta govora podsjećao na sva postignuća Vlade RH. Uz vatrene govore bili su tu i neizostavni tamburaši. Sve u svemu bio je to jedan pravi predizborni skup kojemu su samo nedostajale zastave kao i predizborni letci i plakati. Upravo radi toga mnogi se pitaju je li s ovim skupom u Hrvatskoj započela predizborna kampanja?

Komentirajući skup HDZ-a u Vukovaru hrvatski politički analitičar Žarko Puhovski kaže kako sve ukazuje, pa i Odluka Ustavnog suda o prekrajanju izbornih jedinica, da parlamentarni izbora neće biti ove godine i da će se mnogo toga na političkom planu zapravo odlučivati i birati tijekom 2024. godine kada će biti euro, parlamentarni i predsjednički izbori. Prema njegovim riječima ovo je još jedno navlačenje oporbe koja stalno nasjeda na takve stvari ali i kojoj nikako ne odgovaraju skori izbori jer ni na koji način nisu spremni za njih.

-To nije bio predizborni skup na razini države, jer izbora nema još na vidiku, ali jeste unutar HDZ-a. Naime, za nekoliko mjeseci će se slagati izborne liste za Hrvatski sabor i ovo je prilika da se pokažu i prikažu svi kandidati koji žele postati dio Sabora. Na listama će se naći nekih 150 imena, a kandidata je nekoliko puta više i svi su toga svjesni – kaže Puhovski.

Pojašnjava i kako je radi smanjena broja stanovnika Slavonija postala problem za HDZ jer će taj dio Hrvatske, gdje vladajuća stranka bilježi tradicionalno dobre rezultate, ostati bez dijela svoga dosadašnjeg udjela te da to na neki način treba srediti. Smatra i kako je skup u Vukovaru organiziran i radi kontrole župana Osječko – baranjske Ivana Anušića i drugih koji bi mogli imati neku političku ulogu u gradovima ili županijama. Napomenuo je i kako je unatoč svim aferama HDZ nedodirljiv te da je rejting stranke konstantan.

Na istu temu razgovarali smo i s političkim analitičarom Davorom Gjenerom koji također ukazuje kako će 2024. godina biti mega izborna godina kada nas očekuju čak troje izbora koji će umnogome dalje usmjeriti Hrvatsku. Po riječima Gjenera skup u Vukovaru imao je gotovo sve elemente predizbornog skupa ali on zapravo nije bio to.

-Nije to bio predizborni skup ali jeste nekakvo pokazivanje mišića i snage. HDZ ciljano bira lokacije gdje se održavaju slični skupovi. Naime, oni biraju mjesta gdje žele napraviti u političkom smislu više i gdje smatraju da imaju mogućnosti za tako nešto. Takvi su Vukovar, Rijeka, Sisak… To su sve mjesta gdje oni iz raznih razloga vide neku svoju izbornu priliku i gdje žele ostvariti bolje izborne rezultate i preuzeti vlast. Ovakvi skupovi su zapravo mobilizacija članstva kako bi ih se pripremilo za nadolazeće izbore – rekao je Gjenero. Dodaje i kako su ovakvi skupovi i da se vrh gradske i županijske organizacije, ili pak vrh stranke, politički obračunaju i s onima koje smatraju na neki način prijetnjom i da im upute poruke.

