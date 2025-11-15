Dok broj ratova što ih je Donald Trump navodno okončao i dalje nezaustavljivo raste – sada ih je već sedam ili osam, a možda čak i devet, kako se sam Trump ovih dana pohvalio – čini se da samoproglašeni "mirotvorac" i kandidat za Nobelovu nagradu u Bijeloj kući najozbiljnije razmatra i pokretanje svoga prvog rata u drugom mandatu. Trumpu su predstavljene opcije za moguću vojnu operaciju protiv Venezuele, karipske zemlje s najvećim zalihama nafte na svijetu, koje su ujedno i njeno najveće prokletstvo, no konačna odluka, kako se čini, još nije donesena. Iako inače obožava diktatore diljem svijeta, Trump ne podnosi Nicolasa Madura, koji mu je dugo trn u oku. Proglasio ga je "jednim od najvećih preprodavača droge u svijetu" tvrdeći da su mu "dani odbrojani". U Washingtonu su nedavno raspisali nagradu za Madurovu glavu u visini od čak 50 milijuna dolara, što je više nego svojedobno za Osamu bin Ladena.
Golemoj američkoj vojnoj sili raspoređenoj u vodama oko Venezuele ovih se dana pridružio i najveći ratni brod na svijetu, nosač aviona USS Gerald R. Ford. Iako svoje operacije opravdava borbom protiv krijumčara droge, a dosad su američke snage izvele napade na dvadesetak brodova, u kojima je poginulo gotovo 80 ljudi, Washington dosad nije ponudio ni jedan dokaz koji bi potvrđivao da je doista riječ o krijumčarima droge.
