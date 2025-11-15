Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 67
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
15.11.2025. u 12:12

Golemoj američkoj vojnoj sili raspoređenoj u vodama oko Venezuele ovih se dana pridružio i najveći ratni brod na svijetu, nosač aviona USS Gerald R. Ford. Iako svoje operacije opravdava borbom protiv krijumčara droge, a dosad su američke snage izvele napade na dvadesetak brodova, u kojima je poginulo gotovo 80 ljudi, Washington dosad nije ponudio ni jedan dokaz koji bi potvrđivao da je doista riječ o krijumčarima droge.

Dok broj ratova što ih je Donald Trump navodno okončao i dalje nezaustavljivo raste – sada ih je već sedam ili osam, a možda čak i devet, kako se sam Trump ovih dana pohvalio – čini se da samoproglašeni "mirotvorac" i kandidat za Nobelovu nagradu u Bijeloj kući najozbiljnije razmatra i pokretanje svoga prvog rata u drugom mandatu. Trumpu su predstavljene opcije za moguću vojnu operaciju protiv Venezuele, karipske zemlje s najvećim zalihama nafte na svijetu, koje su ujedno i njeno najveće prokletstvo, no konačna odluka, kako se čini, još nije donesena. Iako inače obožava diktatore diljem svijeta, Trump ne podnosi Nicolasa Madura, koji mu je dugo trn u oku. Proglasio ga je "jednim od najvećih preprodavača droge u svijetu" tvrdeći da su mu "dani odbrojani". U Washingtonu su nedavno raspisali nagradu za Madurovu glavu u visini od čak 50 milijuna dolara, što je više nego svojedobno za Osamu bin Ladena.

Ključne riječi
Venezuela Washington rat Maduro Donald Trump

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Plenković i Pupovac
Premium sadržaj
3
BORIS BECK

Mladima sto eura za hrvatske kulturne događaje, neka im plate još sto da ne idu na srpske

Tuđman je napravio 90-ih užasno lukavu stvar: podržavao je i održavao HSP kao kontroliranu desnicu, tako da postoje, ali da mu ne postanu previše opasni. Kad bi mu izvana netko predbacio da je Republika Hrvatska ustaška – on bi pokazao na Paragu i društvo i rekao: oni su ustaše, ne mi; Plenković je taj trik pokušao izvesti sa smušenjacima iz Domovinskog pokreta, ali su se pokazali neupotrebljivima, pa sad radi kompromise s desnicom.

Učitaj još

Kupnja