Dok broj ratova što ih je Donald Trump navodno okončao i dalje nezaustavljivo raste – sada ih je već sedam ili osam, a možda čak i devet, kako se sam Trump ovih dana pohvalio – čini se da samoproglašeni "mirotvorac" i kandidat za Nobelovu nagradu u Bijeloj kući najozbiljnije razmatra i pokretanje svoga prvog rata u drugom mandatu. Trumpu su predstavljene opcije za moguću vojnu operaciju protiv Venezuele, karipske zemlje s najvećim zalihama nafte na svijetu, koje su ujedno i njeno najveće prokletstvo, no konačna odluka, kako se čini, još nije donesena. Iako inače obožava diktatore diljem svijeta, Trump ne podnosi Nicolasa Madura, koji mu je dugo trn u oku. Proglasio ga je "jednim od najvećih preprodavača droge u svijetu" tvrdeći da su mu "dani odbrojani". U Washingtonu su nedavno raspisali nagradu za Madurovu glavu u visini od čak 50 milijuna dolara, što je više nego svojedobno za Osamu bin Ladena.