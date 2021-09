Jandroković u Beču o mogućem migrantskom valu: Nama je u interesu stabilno susjedstvo

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, koji sudjeluje u Beču u radu dvodnevne 5. Svjetske konferencije predsjednika parlamenata, gdje je u utorak u podne održao i prigodan govor, u poslijepodnevnim je satima imao bilateralni sastanak s predsjednikom Nacionalnog vijeća austrijskog parlamenta Wolfgangom Sobotkom.

Nakon sastanka Jandroković je hrvatskim novinarima rekao: „Ovo je 5. Po redu Svjetska konferencija predsjednika parlamenata, teme su vrlo zanimljive, aktualne,a nakon dugog vremena smo se opet okupili uživo i razgovarali smo naravno o posljedicama pandemije COVID-19, koju svijet do sada nije vidio, barem ova generacija. Razgovaralo se je inače i o održivom razvoju, o zaštiti okoliša, klimatskim promjenama, ali i o tome kako te velike promjene utječu na demokraciju i na ljudska prava“, rekao je Jandroković dodavši:

„Čini mi se da velika većina sudionika dijeli zabrinutost za svijet današnjice i ono što će se događati u budućnosti. Zaključak je da kroz multilateralnu aktivnost trebamo pojačati našu suradnju, jer globalne promjene, promjene u okolišu, nije moguće samostalno rješavati. Za to je potrebna široka suradnja, u to moraju biti uključene sve države svijeta, tako da će parlamenti sa svoje strane uložiti napore da situacija koliko god je to moguće bude bolja“.

Na novinarski upit da li možemo očekivati, s obzirom na još uvijek prisutnu pandemiju koronavirusa da će Hrvati ove godine opet moći otići na skijanje u Austriju s obzirom da je ove godine mnogo austrijskih turista ljetovalo na hrvatskom Jadranu, Jandroković je odgovorio:

„Razgovarao s predsjednikom Sobotkom o situaciji s pandemijom u Austriji. Razmijenili smo informacije, čini mi se da je to dosta slična situacija, brojke su otprilike na sličnoj razini i jako je teško predvidjeti kakav će biti konačni razvoj situacije i kakve će biti najviše brojke u četvrtom valu. Ono što se sada čini je da s obzirom na veliki broj ljudi koji su sada cijepljeni u Austriji i Hrvatskoj ne bi se trebalo dogoditi da se dostignu one brojke koje smo već imali kada je bio - pik. Stoga treba biti jako oprezan. Vidio sam iz austrijskog primjera da se one koji su cijepljeni, koji imaju Covid potvrde, tretira nešto bolje od onih koji nemaju potvrde. Vidjet ćemo koji će biti konačni ishod. Uvjeren sam da ćemo bez obzira na sve, uspjeti zaštiti život i zdravlje naših građana“, istakao je predsjednik Hrvatskog sabora.

Prema Jandrokovićevim riječima, jedna od tema razgovora dvaju predsjednika parlamenata bila je i aktualna migrantska kriza.

„Pitanje migracija je isto tako jedno od ključnih pitanja sigurnosti naših dviju država. Jako je važno surađivati, razmjenjivati informacije. Isto tako nam je jako važno da države u našem susjedstvu budu stabilne. Nažalost vidite da se u susjedstvu, Srbija, Crna Gora, Sjeverna Makedonije ne događaju procesi koji baš idu u prilog tome da će se regija stabilizirati i da će onda kroz to zemlje postati članice Europske unije u skorijoj budućnosti. Dakle, nama je u interesu da nam je susjedstvo stabilno, posebice jer ne znamo što nas čeka kada je u pitanju migrantska kriza. Jako je bitno da sve zemlje na tom potencijalnom migrantskom valu budu usredotočene za zaštitu granica, jer u tom slučaju će i nama biti lakše.

Predsjednik Hrvatskog sabora je na kraju obraćanja hrvatskim novinarima dao ocjenu hrvatsko-austrijskih parlamentarnih odnosa: „Ovo su već sada tradicionalni susreti s predsjednikom parlamenta Sobotkom. Imamo izvrsne i osobne odnose, a odnosi između Hrvatske i Austrije tradicionalno su dobri, prijateljski i surađujemo na čitavom nizu područja. Austrija je najveći ulagač u Hrvatsku i jedna od najvažnijih zemalja kada je u pitanju robna razmjena. Visoke su brojke i austrijskih turista koji su posjetili Hrvatsku tako da intenzivan dijalog i potpora Austrije kada je u pitanju Schengen, kada je u pitanju euro, članstvo u OECD-u je nama izuzetno bitno“.

Predsjednik Sabora Jandroković će sutra, na marginama 5. Svjetske konferencije predsjednika parlamenata imati nekoliko bilateralnih sastanaka, a u poslijepodnevnim satima će se u hrvatskom veleposlanstvu u Beču susresti s predstavnicima hrvatske zajednice u Austriji.