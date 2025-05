Jandroković čestitao Dan državnosti: Ključ je u jedinstvu i vjeri u vlastite snage

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković čestitao je u petak Dan državnosti istaknuvši da Hrvatsku trebamo neprestano unaprjeđivati i činiti još boljim mjestom za život, a pravi ključ za to je, naglasio je, odlučnost, jedinstvo, solidarnost i vjera u vlastite snage. Jandroković je u čestitki podsjetio da je na prvim višestranačkim demokratskim izborima, u proljeće 1990. godine, hrvatski narod “konačno slobodno i neposredno birao svoje istinske političke predstavnike” te da je ishod tih izbora omogućio konstituiranje prvog demokratski izabranog višestranačkog hrvatskoga Sabora, na današnji dan prije punih 35 godina. “U tom je povijesnom trenutku najviše hrvatsko predstavničko tijelo, simbol naše državnosti i čuvar suvereniteta kroz povijest, zaživjelo novim, demokratskim duhom. 30. svibnja postao je rođendanom naše moderne demokracije, a Hrvatska se mogla otisnuti na put ostvarenja višestoljetne težnje svoga naroda - života u samostalnoj, suverenoj i slobodnoj državi”, naglasio je.

No, te slobode ne bi bilo bez pobjede nad velikosrpskim agresorom u nametnutom nam krvavom ratu, napomenuo je predsjednik Sabora te dodao da smo stoga “trajno, neizmjerno zahvalni svim hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima, prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu i tadašnjem političkom vodstvu, kao i svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani Domovine te njenoj međunarodnoj afirmaciji”. “U godini kada obilježavamo 30. obljetnicu veličanstvene pobjede u Vojno-redarstvenoj akciji ‘Oluja’, svi trebamo biti svjesni kako je Hrvatska u konačnici uspjela jer je njen narod na povijesnoj prekretnici pokazao odlučnost, jedinstvo, solidarnost i vjeru u vlastite snage. To je pravi ključ naše mukotrpno izborene slobode, naše demokracije i neovisnosti, kao i presudna sastavnica svih naših dosad ostvarenih postignuća”, poručio je Jandroković.

Istovremeno, uvijek svjesni vlastite bogate i burne prošlosti, moramo uvijek gledati naprijed, dodao je te naglasio da “Hrvatsku trebamo neprestano unaprjeđivati i činiti još boljim mjestom za život za sve njene ljude, kao i za buduće naraštaje”. Nužna su podloga za to, istaknuo je, dosezi koje smo već ostvarili, od izgradnje stabilnih demokratskih institucija i svih preduvjeta za razvoj gospodarstva do geostrateških postignuća poput članstva u NATO-u i Europskoj uniji. “U svijetu rastuće neizvjesnosti, sve to našu Domovinu nesumnjivo čini bitno snažnijom, sigurnijom i geopolitički relevantnijom, te spremnijom za sva iskušenja sutrašnjice i za obranu naših teško izborenih vrijednosti”, napomenuo je predsjednik Sabora.

Uz podsjećanje na riječi prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana u Saboru 30. svibnja 1990. godine - 'Neka nam živi i napreduje demokratska i suverena Hrvatska!', Jandroković je pozvao “da tom cilju svi damo svoj osobni doprinos” te svima čestitao Dan državnosti.