Jandraka Kosor ima novu knjigu, piše o najbizarnijoj političkoj godini

Žene koje mašu rukama nova je, jedanaesta knjiga, bivše premijerke Jadranke Kosora koja će svjetlo dana ugledati u siječnju. I dok je svojom prethodnom knjigom Kraljica poručila čitateljima kako života ima i izvan politike ova nova, kazala je za Večernji TV J. Kosor, govorio kako živjeti izvan politike.

- Knjigu sam počela pisati nakon operacije prvog koljena, prije dvije godine, a najveći dio knjige sam napisala u zadnjih godinu dana, za vrijeme života na dvije štake. Kroz toplice prolazi jako puno ljudi, a ja sam zbog mog prošlog života i karijere većini bila jako poznata i mnogi su imali potrebu prići mi, ispovijedati mi o svojim životima. Pišem i o tim iskustvima jer sam u toplicama spoznala koliko je puno usamljenih ljudi, pogotovo onih koji prođu kroz faze teških bolesti, o kojima se djeca slabo brinu, a koji se moraju vratiti doma na dvije štake. Taj će dio biti zanimljiv, ali mnogima i siješan kada pročitaju iskustva nekoga tko sa dvije štake mora skuhati ručak - kazala je Kosor.

U knjizi ne manjka ni politike, pogotovo političkih zbivanja koja su se u Hrvatskoj godila protekle godine. Inficirana je, kaže, politikom pa u knjizi piše i kako je već drugi dan nakon operacije krenula pratiti sve što se na političkoj sceni događa. Tako da je i knjiga obuhvatila zadnju godinu dana koja je u politici po mnogo čemu, kaže Kosor, potpuno izuzetna.

- Nema tu pikanterija, jako je malo i mog dojma. Pišem samo gole i surove činjenice koje govore same za sebe. I kada ih nanižete jednu za drugom, onda stvarno sve skupa ispadne jako apsurdno, kao da je netko sve izmislio. Tako nanizane činjenice bit će zanimljive, možda čak i više nakon jedno pet godina-uvjerena je bivša premijerka.

U emisiji je komentirala i devet godina premijerskog mandata Andreja Plenkovića. Kazala je da krivo govore svi oni koji tvrde da je HDZ promijenio Plenkovića. - Plenković je promijenio HDZ, odveo ga desno i činjenicom da je on osobno uveo dvostruke konotacije fašističkog pozdrava, što je kršenje Ustava RH i nešto što niti jedan predsjednik HDZ nije činio nikada prije-kazala je Kosor. Dodala je i kako je Plenković prvi predsjednik HDZ-a koji je prešao preko do tada neviđenih uvreda i osobnih, ali i stranke i da je fenomen i iz razloga jer su mu ti koji su ga vrijeđali danas stupovi vladavine.

Na pitanje je li što napravio i dobro, za što mu se treba odati priznanje kazala je kako nije sve bilo pogrešno, ali i da je, otvarajući neke pandorine kutije, ali i omalovažavajući institucije, uspio zasjeniti i ono što je eventualno bilo pozitivno. - Primjerice, ulazak u eurozonu bio je pogrešan u trenutku velike inflacije. To sam govorila od početka i to se pokazalo točnim. Netko bi rekao i da je povećanje plaća za državne službenike i javne službenike uspjeh. Međutim, realni sektor teško može pratiti ta povećanja i to je nešto što je opet generiralo inflaciju. Dobro se držao u vrijeme potresa. Obišao je odmah pogođena područja, smirivao ljude. To je bio dobar potez. Ali opet imate tu obnovu gdje mijenja ministre koji nisu uspješni iako se odmah znalo da Bačić ima znanje i kompetencije- kazala je Kosor.

Kritizirala je i činjenicu što je ogroman broj ljudi od Plenkovićevog osobnog povjerenja završio na optuženičkim klupama. Strašna se poruka, istaknula je, poslala zapošljavanjem bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša u Vinogradskoj bolnici. Govorila je i o odnosu premijera i predsjednika države. I dalje drži da je Milanović ljekovit za Plenkovića bio i još uvijek je. - Milanović rijetko komentira političke događaje. Sreća je za Plenkovića što se nije oglašavao u mnogim situacijama i bio opak i otrovan u ključnim trenucima- zaključila je Kosor.