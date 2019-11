Jakov Kitarović zvijezda skupa HDZ-a

Jakov Kitarović bio je najveća zvijezda skupa na kojem je njegova supruga Kolinda Grabar-Kitarović danas na Zagrebačkom velesajmu predstavila svoj program za predsjedničku utrku. Da nije bilo Jakova Kitarovića na izbornom skupu aktualne predsjednice, gotovo se i ne bi čule prave ovacije. Kada je voditelj Oliver Mlakar pozvao dvoranu da pozdravi prvog gospodina Hrvatske, predsjedničini simpatizeri i članovi HDZ-a spontano su se digli na noge, euforično pljeskali i izvikivali: “Jakove, Jakove!” Pljesak koji su dobili HDZ-ovi prvaci, pa i sama predsjednica RH, nije bio ni izbliza tako glasan i topao kao onaj upućen Jakovu Kitaroviću.

Prvom gospodinu Hrvatske hešteg #jakoveizdrži, kojim se počela poigravati i sama predsjednica pa je nedavno na Twitteru napisala #jakov je izdržao, i još će, očito je u ovih pet godina donio samo popularnost. U dvoranu Globus prvo je ušao šef HDZ-a i premijer Andrej Plenković u pratnji vodstva HDZ-a, dvorana ga je pozdravila pljeskom. Predsjednica, odjevena u crveno-crnu haljinu, ukoračala je uz taktove pjesme Doris Dragović “Dajem ti srce, zemljo moja” praćena stranačkom mladeži koja je nosila hrvatske zastave i plakate ispisane predsjedničinim krilaticama. Ta ista mladež, koja je bila zadužena za mahanje zastavama, izišla je iz dvorane čim je završio predsjedničin govor koji je nagrađen glasnim pljeskom.

Najviše komentirana WhatsApp afera

Predsjedničin izborni skup bio je neuobičajeno mlak u odnosu na sve skupove koji su dosad viđeni u HDZ-u, nije bilo one euforije, energije i žara kojim je prije pet godina, kada je HDZ bio u oporbi, Kolinda Grabar-Kitarović ispraćena u utrku za prvi predsjednički mandat. Uspavane HDZ-ovce pokušao je okuražiti i animirati voditelj Oliver Mlakar, koji je s pozornice poručio: “Možete li zamisliti lice nekog drugog ovdje... I dodao: Sve koje ja najavim postaju predsjednici. Takva vam je sudbina.” Međutim, dvorana je tek sporadično reagirala. Osim Olivera Mlakara, predsjednica je ovu i kampanju prije pet godina povezala datumom i satom predstavljanja svog programa (11. studeni u 11 sati), jedino je prije pet godina krenula iz dvorane hotela Westin, koja je ovog puta bila zauzeta. U kuloarima se na predsjedničinu skupu najviše komentirala priča s WhatsApp i Viber grupama koju je Plenković lansirao u javnost kada je u petak na Predsjedništvu otvorio temu o kritikama koje članovi HDZ-a u tim grupama pišu na račun njega i njegove politike. Za vikend je priču usmjerio na to da se u tim grupama širi govor mržnje i prijeti... Dio sugovornika komentirao je kako je potpuno nevjerojatno da je to uopće postala tema na Predsjedništvu, a posebno uoči dana kada predsjednica predstavlja svoj izborni program jer su poruke iz društvenih grupa zasjenile predsjedničinu kampanju.

U prvom redu dvorane Globus danas su s desne strane sjedili glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković, uz njega predsjednik HDZ-a Plenković, predsjednica i njezin suprug, zatim do Jakova Kitarovića Milijan Brkić, zamjenik šefa HDZ-a, a uz njih i predsjedničina majka. S lijeve strane prvog reda smjestili su se članovi Predsjedništva HDZ-a, među njima i Nada Murganić, bivša ministrica, a u dvorani je bila i smijenjena bivša ministrica Gabrijela Žalac. Nije uočen bivši ministar i potpredsjednik HDZ-a Tomislav Tolušić, a podršku su predsjednici došli dati i Plenkovićevi oponenti: Stier, Kovač te Ivan Penava, koji je skup promatrao iz zadnjih redova.

Predsjedničin skup govorom je otvorio Andrej Plenković koji se, baš kao i ona, ponajviše referirao na protukandidata ljevice Zorana Milanovića. Time je Milanović i formalno označen kao ključna meta HDZ-ove kandidatkinje. Premda je sporadično kritiziran i kandidat desnice Miroslav Škoro, kao i kandidati koje u HDZ-u prokazuju kao populiste. Plenković je ironizirao Milanovićev izborni slogan “Normalno” nabrajajući promašaje Milanovićeve Vlade: zaduživanje države za 70 milijardi kuna, gubitak radnih mjesta, podbačaj u korištenju EU fondova, lex Perković i odnos prema braniteljima.

– Takvo normalno stanje smo zatekli mi u Vladi i predsjednica, i to smo normalno stanje zajedničkim radom promijenili - bio je oštar Plenković. Za predsjednicu je rekao da je postala prepoznatljiv brend u svijetu i da je najbolji izbor za Hrvatsku jer utjelovljuje optimizam i radišnost. Optimizam je jedna od krilatica predsjedničine kampanje koja glasi; “optimizam za Hrvatsku” dok je glavni slogan “Predsjednica. Jer Hrvatska zna”. Očito je da su se u predsjedničinu timu poigrali sa starom HDZ-ovom krilaticom “Zna se, HDZ” koja je poslije preinačena u “HDZ zna”.

Predsjednica je u svom govoru oštro prozvala Milanovića. Optužila ga je da je u njegovom mandatu vladalo beznađe.

“U mandatu Milanovića beznađe”

– Bilo je to stanje zapuštenosti, društvene apatije, Hrvatska je u mnogočemu kaskala i bila na dnu ljestvice pozitivnih pokazatelja u Europi. Vlada koja nas je zadužila više od 70 milijardi kuna, povećani PDV, predstečajne nagodbe, katastrofalni rejting, bahato i arogantno vođenje države u propast. Je li to ono što je normalno? Možda, ali samo onima koji se usude reći da je Hrvatska slučajna država! – oplela je predsjednica po svom protukandidatu. Nije štedjela ni Miroslava Škoru.

– Nemamo vremena za površni populizam i olako shvaćanje upravljanja politikama. Stoga, pitanje “sad ili nikad” nije i ne može biti pitanje 2019. godine. To je bila poruka početka 90-ih godina kada smo odlučivali o sudbini hrvatskog naroda i države – poručila je Kolinda Grabar-Kitarović. Nakon završetka skupa predsjednica je novinarima kratko odgovorila da je prezadovoljna, a prezadovoljan je bio i Plenković, koji je rekao da je to bio pobjednički skup i govor predsjednice.