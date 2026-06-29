Dabro: Ovo je 10 pjesama na mom albumu, a snimam i spot 'Tjeraju me do tamnice puste'

Saborski zastupnik Josip Dabro planira iskoristiti ljetnu stanku Hrvatskog sabora za snimanje glazbenog albuma s desetak pjesama, a za jednu od njih, pod naslovom “Tjeraju me do tamnice puste”, bit će snimljen i video spot, otkrio nam je danas zastupnik Domovinskog pokreta, koji je prije mjesec dana prekršajno kažnjen novčanom kaznom u visini 700 eura zbog pjevanja stihova “U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata” na pokladnom jahanju u Komletincima sredinom veljače. Protiv Dabre, podsjetimo, traje i suđenje za kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, kao i za kazneno djelo povrede djetetovih prava, što je optužnica vezana uz poznate video snimke Dabrina pucanja iz pištolja i kalašnjikova.

- Snimanje će početi početkom kolovoza u studiju “ZiS DUR” kod Stjepana Đurkovića Stipe. Aranžmane pjesama raditi će Stjepan Đurković Stipo i Zvonimir Rukavina Ćibo - kaže Josip Dabro. Ovo je 10 pjesama koje su već sada uvrštene na planirani glazbeni album. “Tjeraju me do tamnice puste”. “Kad je Stjepan Radić umirao ( stara narodna izvedba)”. “Ustani bane Jelačiću”. “Marjane, Marjane”. “Vila Velebita”. “Vezak vezla Hrvatica mlada”. “Oj, hrvatska mati”. “Ovim su šorom”. “Korak ide za korakom”. “Odavno smo graničari stari”. Moguće je da će na album ući još jedna pjesma koja, za razliku od ovih deset koje su tradicionalne i već izvedene na različitim albumima drugih izvođača, nije nikad dosad snimljena na nosač zvuka, ali Dabro ne otkriva detalje o njoj.

- Za prvu pjesmu “Tjeraju me do tamnice puste” bit će snimljen autentični spot iz vremena nastanka te pjesme u kojem ću sudjelovati - kaže Dabro i nastavlja: - Kad su ljudi ranije, nakon II. svjetskog rata, pjevali te pjesme na sjelima ili u gostionicama, onda bi ih suradnici Udbe odmah ujutro išli prijaviti. I onda je Udba dolazila hapsiti i odvoziiti u zatvore te ljude što su pjevali hrvatske pjesme. O toj tematici će biti snimljen i spot - poručuje Dabro.

DP-ovac dodaje kako će pjesma "Kad je Stjepan Radić umirao" biti u staroj narodnoj izvedbi, ne u kraćoj izvedbi koju su početkom 1990-ih na svom albumu izveli Zlatni dukati, a ta stara narodna verzija, po Dabrinim riječima, ima preko 30 stihova i može trajati pola sata. No, Dabro ne planira snimiti baš toliko dugačku verziju, nego će, kaže, "izvući najjače narodne poruke iz te pjesme".