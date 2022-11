Jak potres u BiH: 'Dobro je zdrmalo zgradu, tresao se krevet'

BiH pogodio je potres magnitude 4,6 po Richteru u 8, 49 sati javlja EMSC. Potres je bio na dubini od 2 km, 20 kilometara od Travnika.

Osjetili su ga stanovnici Banja Luke, Zenice, Doboja, Travnika, Zavidovića, Tuzle...

'U Travniku... Zatreslo se i trajalo je nekih 5 sek. Osjetilo se kako dolazi', napisao je jedan od korisnika.

'Bome je dobro zdrmalo zgradu u Zavidovićima. Trajalo je kratko, sekundu-dvije' napisao je drugi. 'Zatresao se krevet'. napisao je jedan.

Javili su se i korisnici iz Hrvatske. 'Ja sam mislila da mi se pričinilo. Ali me stvarno zaljuljalo', napisala je korisnica iz Siska na EMSC-u.

Look! You are a seismic sensor: when you feel a tremor and launch the LastQuake app,we know that an #earthquake (#zemljotres) might have occurred👇LastQuake launches before🟠 and after 🟣 the app notification about the #earthquake (#zemljotres) in #Zenica 11 min ago. pic.twitter.com/oa3p8zjxpA