Jaja skuplja i 50 posto, prijeti li nestašica? 'Ponuda i cijene u prosincu bit će drugačije nego prijašnjih godina'

Prema podacima Tržišnog informacijskog sustava u poljoprivredi (TISUP), prosječna veleprodajna cijena jaja u Hrvatskoj je u rujnu bila čak 60 posto viša nego u istom mjesecu lani. No u trgovinama se to vidi tek posljednjih tjedana, nakon što su trgovci ispucali i zadnje adute kojima su balansirali s poremećajima na tržištu, koji, kad su posrijedi jaja, traju od ožujka. U pojedinim trgovačkim lancima cijene danas prelaze i 20 kn za 10 komada kad je riječ o najtraženijim, L i M kategorijama. Cijene su naglo skočile i više od 50 posto, a najšarolikije su na tržnicama – od 1,60 kn ili 1,80 kn za M i L klasu na zagrebačkom Dolcu, pa i do 3 kune, čemu ovih dana svjedoče kupci na šibenskoj tržnici.