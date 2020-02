'Čudi me da govore kako su u Plenkovićevom timu jaki kandidati s kontinuitetom'

Bivša premijerka Jadranka Kosor komentirala je kampanju i unutarstranačke izbore u HDZ-u koji će se održati 15. ožujka.

Naime, ovog je tjedna počela neformalna kampanja, a Andrej Plenković i bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač poznati su kandidati. Kao mogući kandidat spominje se i bivši predsjednik stranke Tomislav Karamarko.

Jadranka Kosor istaknula je kako je odlično za HDZ što će po prvi puta po načelu 'jedan član - jedan glas' moći birati između više kandidata za predsjednika te dodala kako misli da se Tomislav Karamarko neće kandidirati, a ako bi se kandidirao, onda bi to išlo na ruku Andreju Plenkoviću.

"Šanse Mire Kovača nisu tako beznačajne kako se to u javnosti čini, no sigurno je da prednost ima Andrej Plenković jer je predsjednik Vlade", rekla je Kosor te istaknula da Kovač ima "dobar tim", piše RTL.

Istaknula je kako Miro Kovač dobro stoji jer je bio ministar vanjskih poslova i diplomat te dodala kako je na parlamentarnim izborima osvojio respektabilan broj preferencijalnih glasova, više od 14 tisuća.

"Plenković je posegnuo za onim za čime, u nekim običajima, posegnu mladenke - nešto novo, nešto staro, nešto plavo i nešto posuđeno", kaže Kosor i dodaje da su članovi Plenkovićeva tima očekivani.

Kosor se čudi kada se govori da su u Plenkovićevom timu jaki kandidati s kontinuitetom te dodaje kako neće govoriti o prošlosti Zdravke Bušić, koja se vratila dolaskom Karamarka 2012. godine. Istaknula je i kako Bušić nije bila članica HDZ-a kada je on ostvario najveće uspjehe.

Dodala je i kako ne smatra da je Andrej Plenković otišao previše u lijevo, osim neprincipijelne koalicije s HNS-om, koaliranje s Bandićem i opstanak Vlade s onima koji su pretrčali iz SDP-a.

"Teško je predviđati što će se događati. No, dva puta relativno loših izbornih rezultata za Andreja Plenkovića u HDZ-u neće biti neki veliki plus na unutarstranačkim izborima. No, mislim da realno ima najveće šanse, ali i da ovim izborima u HDZ-u priča neće završiti jer slijede parlamentarni izbori", zaključila je Kosor.