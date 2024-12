Izvanredno otkriće: U Jeruzalemu otkriven artefakt star 1.700 godina

Arheolozi su tijekom iskapanja u Jeruzalemu otkrili drevnu uljanicu staru oko 1.700 godina, objavila je u četvrtak Izraelska uprava za antikvitete. "Izvrsna umjetnička izrada svjetiljke, koja je pronađena čitava, čini je izvanrednom i izuzetno rijetkom", rekao je arheolog i voditelj iskapanja Michael Chernin.

Drevni keramički artefakt iz kasnog rimskog razdoblja ukrašen je menorom i drugim židovskim simbolima, stoji u priopćenju vlasti. "To pruža fascinantan uvid u židovsku kulturu i vjerski život u to vrijeme", navodi se. Svjetiljka će biti predstavljena na izložbi u Jeruzalemu tijekom židovskog festivala svjetla, Hanuke, koji je započeo u srijedu navečer. Uljanica je otkrivena tijekom iskapanja na Maslinskoj gori u Jeruzalemu, navodi se u priopćenju. Tragovi čađe na izljevu upućuju na to da je posuda korištena za rasvjetu prije nekih 1700 godina.

>> FOTOGALERIJA Velebno zdanje: Dvorac koji je na 25 km od Zagreba prodavao se za milijun eura