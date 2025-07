Izračunali smo koliko su zaradili ugostitelji, trgovci, prijevoznici, iznajmljivači, ljudi angažirani na osiguranju, Grad...

Bez računa se ne računa, ali mi ćemo ipak barem pokušati. Malo ćemo se poigrati brojkama, nevezano za prihode Marka Perkovića Thompsona i njegova tima od prodaje karata i razne robe, od majica do kapa. Koliko su zaradili ugostitelji, trgovci, prijevoznici, iznajmljivači, ljudi angažirani na osiguranju, Grad i drugi?

Kao što su već ranije najavljivali iz Grada Zagreba, konačni iznos svega što će naplatiti organizatoru koncerta objavit će naknadno jer prvo moraju zbrojiti sve troškove. Jedan se zna, to je najam samog Hipodroma koji je Grad organizatoru naplatio 338.000 eura; prvotno 245.000 za 280.000 kvadrata, a aneksom ugovora još 93.000 eura za dodatnih 100.000 kvadrata.

Na terenu su bile i cisterne s pitkom vodom, mijenjala se prometna regulacija, uvodile su se i mijenjale autobusne i tramvajske linije, što također sve košta. Za osiguranje samog koncerta angažirano je više od 6500 policajaca. Prosječna satnica policijskog djelatnika za ovakve intervencije kreće se oko sedam i pol do osam eura. Kako bi pokrili pripreme, sam koncert i uklanjanje opreme, realno je pretpostaviti da su policajci radili dvije smjene po osam sati, odnosno ukupno 16 sati. Računica je onda jasnija; satnica policajaca bit će oko 830.000 eura.

Organizator je također angažirao gotovo pet tisuća zaštitara i redara, čija satnica uglavnom varira između šest i osam eura. S obzirom na trajanje i opseg koncerta, i oni su vjerojatno radili dvije smjene, odnosno za ukupnu svotu od oko 600.000 eura. Hitna pomoć i vatrogasci također su bili uključeni u osiguranje, s gotovo stotinu zaposlenika. Njihova satnica kreće se od šest do deset eura, a ako pretpostavimo prosjek od osam eura i rad od 16 sati, njihova ukupna satnica iznosi oko 12.000 eura, ali zbog specifičnosti opreme (pokretna bolnica, helikopter, vozila) i pripravnosti, taj iznos realnije je zaokružiti na oko 150.000 eura.

Radnika Čistoće bilo je oko 160, a s obzirom na potrebu za čišćenjem prostora nakon pola milijuna ljudi radili su duge smjene. Uz satnicu od oko šest i pol eura, njihov rad u trajanju od 16 sati procjenjuje se na oko 16.000 eura, ali uz dodatne troškove opreme i vozila, ukupno se taj iznos može popeti na 50 do 60 tisuća eura.

FOTO Evo kako je izgledao cijeli spektakularni koncert Thompsona! Jedva je suzdržao emocije, a publika je pjevala uglas

Organizatori tvrde da je na koncertu bilo 504.000 posjetitelja, što znači da je oko pola milijuna ljudi u jednom danu konzumiralo hranu, piće i tražilo smještaj, ostavljajući milijunski iznos u lokalnom gospodarstvu. Ako pretpostavimo da je samo polovica posjetitelja kupila bocu vode ili soka u dućanu po cijeni od dva eura, potrošeno je oko pola milijuna eura samo na piće u trgovinama. Pretpostavimo li i da je tridesetak posto posjetitelja trebalo noćenje u Zagrebu i stavimo li prosječnu cijenu smještaja od 45 eura po noći (iako je vjerojatno bilo skuplje), samo trošak smještaja doseže gotovo sedam milijuna eura!

Računamo li, također, da je trećina posjetitelja platila parking od deset eura za taj dan, 1,68 milijuna eura otišlo je samo na to. Kad se zbroje okvirni troškovi javnih službi, oko 1,6 milijuna eura, najam Hipodroma od 338.000 eura, procijenjena potrošnja publike na vodu, smještaj i parkiranje, dolazimo do ukupnog iznosa od gotovo 10 milijuna eura koji je ovaj događaj generirao u gradu.

Ako se uračunaju i ostali troškovi poput angažmana javnog prijevoza i dodatnih tehničkih usluga, ukupna svota je zasigurno i daleko veća. Valja tome dodati da su zagrebački ugostitelji izdali u subotu 488.500 fiskaliziranih računa, a ukupan iznos u djelatnosti pripreme i usluživanje hrana i pića tog je dana iznosio 9,6 milijuna eura, tri puta više od prosjeka prethodnih dana.

Povećanju prometa je, dakako, kumovao Thompsonov koncert i činjenica da se na njemu moglo plaćati samo karticama. Pogledaju li se sve djelatnosti, a ne samo ugostiteljstvo, u subotu je izdano 1,794.111 fiskaliziranih računa u iznosu od 32,4 milijuna eura. Usporedbe radi, u subotu 6. srpnja 2024. ukupan promet iznosio je 28 milijuna eura, a samo u ugostiteljstvu 2,9 milijuna eura. Porezna uprava objavila je da je na dan koncerta broj izdanih računa u Zagrebu bio veći za 69 posto u usporedbi sa subotom godinu ranije, a ukupan iznos računa porastao je za 229 posto.

No neki su ugostitelji u tzv. fan zoni na Bundeku nezadovoljni zaradom i uvjetima koje je pred njih postavio organizator. Činjenica je da su se građani žalili na visoke cijene vode koja se besplatno mogla popiti na okolnim hidrantima. Prema nekim procjenama, u Zagreb je na koncert vlakom doputovalo oko 45.000 ljudi. Uzmemo li neku prosječnu cijenu povratne karte od oko 12 eura, to bi značilo da je HŽ zahvaljujući Thompsonu uprihodio oko 540.000 eura.

U Zagreb je u subotu stiglo i oko 350 autobusa koji su organizirano dovozili ljude na koncert. Ako su autobusi bili puni, to je oko 17.500 putnika. Kada bi povratna karta po osobi bila oko 40 eura, to je oko 700.000 eura. Prodalo se i mnogo pratećih proizvoda vezanih uz koncert, poput majica, posebno crnih, kapa, šalova, zastava, bedževa, šalica... Cijene majica kretale su se u prosjeku oko 30 eura, pa ako ih je kupilo, recimo 30.000 posjetitelja, to je 900.000 eura.