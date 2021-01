Iznenadna odluka: Zdravko Mamić otkazao punomoć odvjetniku Veljku Miljeviću

Zdravko Mamić otkazao je punomoć zagrebačkom odvjetniku Veljku Miljeviću pa ga on više neće braniti na suđenju u Osijeku za izvlačenje novca iz Dinama. Mamiću je, stoga, postavljen branitelj po službenoj dužnosti, osječki odvjetnik Mario Vrabac. Objavljeno je to na e-oglasnoj ploči Županijskog suda u Osijeku.

Zanimljivo je to iz više razloga. Prvo, novi pokušaj početka suđenja braći Zdravku i Zoranu Mamiću, Zdravkovu sinu Mariju i još četvorici će, najvjerojatnije, ponovno propasti. Praksa je, naime, da novi branitelj zatraži dodatno vrijeme kako bi se upoznao sa spisom. Bude li tako, bit će to čak sedma zaredom odgoda glavne rasprave u ovom opsežnom sudskom postupku s nevjerojatnih 65.000 stranica spisa i oko 180 svjedoka. Ni iz sedmog pokušaja, dakle, neće se još uspjeti ni pročitati optužnica. Posljednji je put ročište odgođeno, podsjetimo, zbog išijasa Marija Mamića, dok su raniji razlozi mahom bili vezani za koronavirus. Sucu Davoru Mitroviću još je protekli put prekipjelo, no odvjetnici su žustro odbacili sumnju kako se zapravo radi o manevrima obrane.

I drugo, Zdravko Mamić već je ranije otkazivao suradnju svojim braniteljima – doslovce je urlao na Jadranku Sloković i Čedu Prodanovića u osječkoj sudnici 14. lipnja 2017., dan nakon svjedočenja nogometaša Luke Modrića i neposredno prije nego je na klupu za svjedoke trebao sjesti Dejan Lovren.

Angažirao je, potom, Veljka Miljevića, a zašto je došlo do razlaza s njim, odvjetnik nam nije otkrio.

- Neću vam ništa reći. Ja u Osijeku nikome živome ne vjerujem ništa. I ne znam ništa o tome, još nisam nikakvu obavijest dobio. Pitajte sve Županijski sud u Osijeku – komentirao je kratko Miljević objavu na e-oglasnoj ploči osječkoj suda.

Na upit hoće li to dovesti do nove odgode ročišta, kazao je i kako se okrivljeniku treba dati rok da si sam nađe branitelja.

- Ja bih se divio da dođe branitelj i kaže "Spreman sam za obranu". Taj onda riskira da se protiv njega podnese neka prijava, zbog kršenja zakona, kodeksa... - rekao nam je Miljević.

- Drago mi je da neću biti prisiljen ići na suđenje u Osijek, neće mi medijske pažnje nedostajati – zaključio je.

Zdravko Mamić, brat mu Zoran te sin Mario Mamić, zatim Damir Vrbanović, Nikky Arthur Vuksan, Igor Krota i Sandro Stipančić terete se za zločinačko udruženje u sklopu kojeg su, preko off shore tvrtki registriranih u inozemstvu, iz Dinama izvukli najmanje 144 milijuna kuna. Zdravku Mamiću sudi se u odsutnosti, a spojene su u tom postupku druga i treća optužnica protiv njega. U trećoj je sam, a optužen je da je s računa Dinama u Klagenfurtu podignuo 2,2 milijuna eura i trošio ih za svoje potrebe.

Podsjetimo i kako je u ponedjeljak Vrhovni sud javno zasjedao u slučaju prve, osuđujuće presude protiv Zdravka i Zorana Mamića, Damira Vrbanovića i poreznika Milana Pernara. Odluka se čeka.