Ukupna ušteda 72 milijuna eura: Evo kome će dobro doći izmjene Zakona o PDV-u

Nakon donošenja Zakona o fiskalizaciji, kojim se od početka iduće godine predviđa obvezna fiskalizacija računa u krajnjoj potrošnji i uvođenje obveznog eRačuna u poslovanju poduzetnika, Ministarstvo financija kreće i u izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost (PDV) kojima se predviđa ukidanje vođenja nekih računovodstvenih evidencija i knjiga, čime se predviđaju uštede za poduzetnike u visini od 72,6 milijuna eura. Ministarstvo financija stavilo je u javno savjetovanje do 18. listopada nacrt prijedloga izmjena i dopuna Zakona o porezu na dodanu vrijednost, kojima predlaže "ukidanje uvjeta o suglasnosti za prihvaćanje računa u elektroničkom obliku za tuzemne isporuke između poreznih obveznika sa sjedištem u Hrvatskoj za koje postoji obveza izdavanja u smislu propisa o fiskalizaciji u dijelu izdavanja i fiskalizacije eRačuna u poslovanju poreznih obveznika".



Također, predviđa i pojednostavljenje administrativnih obveza kroz ukidanje pojedinih obrazaca radi realizacije projekta Fiskalizacija 2.0 - Implementacija sustava za bezgotovinsko plaćanje putem eRačuna s integriranom e-arhivom te naprednog online knjigovodstva u sustavu PDV-a. "Neosporno je da će razmjena eRačuna zahtijevati određene prilagodbe u poslovanju poreznih obveznika, koje će se prvenstveno odnositi na prilagodbu softverskih rješenja, međutim naglašava se da će u vođenje obveze razmjene eRačuna omogućiti i ostvarivanje ušteda za porezne obveznike", navode iz Ministarstva u obrazloženju zakonskog prijedloga.

Kako bi se provelo planirano administrativno rasterećenje i ostvarile uštede u okviru PDV-a predlaže se ukidanje dostave Izvješća o obavljenim donacijama hrane (Obrazac DON-H), vođenja Knjige izlaznih računa (Obrazac I-RA) u papirnatom/elektroničkom obliku, podnošenja posebne evidencije o prodanim dobrima kupcima u okviru putničkog prometa (Obrazac PDV-F), podnošenja prijave o tuzemnim isporukama s prijenosom porezne obveze (Obrazac PPO), podnošenja posebne evidencije o primljenim računima (Obrazac U-RA).

Kroz ukidanje navedenih obrazaca procijenjeno je rasterećenja poduzetnika u iznosu od 72,64 milijuna eura. Očekuje se i da će doći do značajnog administrativnog rasterećenja zbog ukidanja obveze vođenja spomenutih poreznih obrazaca. Također, navode i da će se kroz produljenje rokova za podnošenje prijave PDV-a, Zbirne prijave, Prijave za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica EU te prijave isporuka dobara u druge države članice EU prethodno uvezenih u okviru postupaka 42 i 63 pojednostaviti poslovanje poreznim obveznicima jer će na raspolaganju imati dulje rokove. Izmjene i dopune tog zakona trebale bi stupiti na snagu od 1. siječnja 2026.