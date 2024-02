'Izborom Turudića Plenković želi sakriti činjenice koje bi mogle dovesti do njegovog kaznenog progona'

Ured predsjednika Zorana Milanovića oglasio se priopćenjem u kojem stoji, kako navode, obrazloženje zašto je izbor Glavnog državnog odvjetnika protivan zakonu, odnosno zašto je prije njegovog izbora bilo potrebno provesti sigurnosnu provjeru sukladno zakonskim propisima. U priopćenju, kojeg u nastavku donosimo u cijelosti, stoji kako je premijer Andrej Plenković htio "pod svaku cijenu sakriti činjenice i informacije o Turudiću, o njegovim noćnim seansama sa Zdravkom Mamićem, a pogotovo o njegovim bliskim susretima posebne vrste s Josipom Rimac".

Ivana Turudića proziva se osobom bez morala, dokazanim lažovom, političkim ovisnikom o HDZ-u i miljenikom kriminalnog podzemlja. Njegovim izborom, kako se dodaje, "Plenković želi sakriti činjenice koje bi mogle dovesti i do njegovog kaznenog progona".

"Predsjednik Vlade Andrej Plenković i dalje, iz dana u dan laže uvjeren da će sto puta ponovljena laž postati istina. Neće. U pokušaju da obrani neobranjivo – a to je izbor Ivana Turudića za Glavnog državnog odvjetnika – osporava činjenice, krši zakone, optužuje druge i sluđuje zdrav razum.

Krenimo od činjenica koje Plenković osporava, a zbog kojih Ivan Turudić nikada nije smio biti ni predložen, a kamoli izabran za GDO jer je riječ o čovjeku koji ne zadovoljava ni minimalne uvjete za tu dužnost. Turudić je osoba bez imalo morala, dokazani lažov, politički ovisnik o HDZ-u i miljenik kriminalnog podzemlja. Kao predsjednik Županijskog suda u Zagrebu sastajao se tajno s čovjekom pod istragom tog istog suda. Kao sudac sastajao se i dopisivao s osumnjičenicom USKOK-a, dilao joj informacije i dogovarao pogodovanja. Lagao je u Hrvatskom saboru. I sigurno još puno toga nemoralnog, sumnjivog i za državu štetnog je činio, ali već i spomenuto je dovoljno da ga se odmah diskvalificira iz natječaja za mjesto GDO. Plenković sve to zna, čuje i čita, ali ne čini ništa već ustraje u opasnoj namjeri da takvog opskurnog čovjeka instalira na čelo DORH-a.

Pri tome Plenković svjesno krši čak i zakone koji, s razlogom, propisuju da osoba koja će biti predložena i izabrana za GDO mora imati sigurnosnu provjeru. A mora, jasno, kako bi se spriječilo da na tu važnu dužnost dođe neki nemoralni lažov i družbenik kriminalaca kakvog je, sada vidimo, baš Plenković predložio. Zakon o državnoodvjetničkom vijeću, Zakon o DORH-u i Zakon o sigurnosnim provjerama jasni su i samo Plenković te zakone čita po svom, a zapravo ih krši. Već u prvom koraku, u Javnom pozivu DOV-a jasno piše da kandidat koji želi biti GDO, a ne dolazi iz državnoodvjetničkog sustava, mora dati pisanu privolu za sigurnosnu provjeru. Turudić ne dolazi iz državnoodvjetničkog sustava, dakle, to se odnosi i na njega.

Zašto je Turudić morao dati pisanu privolu za sigurnosnu provjeru? Zato da bi se sigurnosna provjera provela na zakonit način. I sam DOV je to sada potvrdio. Nakon što je najprije danima tvrdio kako je zatražio sigurnosnu provjeru, Plenković sada danima uvjerava kako nema zakonskih ovlasti tražiti sigurnosnu provjeru Ivana Turudića. Prevarant ide tako daleko da sa službenih stranica Vlade RH sada briše tragove i dokaze svojih laži, misleći da je brisanjem svoje tvrdnje o tome da je tražio sigurnosnu provjeru (a nije) učinio vjerodostojnom i točnom svoju drugu laž – da ne može tražiti sigurnosnu provjeru Turudića (a može).

Plenković kao predsjednik Vlade koja predlaže imenovanje GDO Hrvatskom saboru ne samo da može, da je ovlašten – po Zakonu o sigurnosnim provjerama - nego je i dužan tražiti sigurnosnu provjeru za kandidata koji je, opet naglašavamo, sam dao pisanu privolu da se nad njim provede sigurnosna provjera. Jako je važno znati, pa i ovdje ističemo: svaka sigurnosna provjera provodi se specifično za točno određenu dužnost ili posao, tome se prilagođava i sadržaj sigurnosne provjere! Znači, sigurnosna provjera za suca nije ista kao sigurnosna provjera za državnog odvjetnika. Evidentno manjkava i sporna sigurnosna provjera Turudića kao suca iz 2019. godine zato ne može biti supstitut za sigurnosnu provjeru Turudića kao kandidata za GDO.

Jasno je, međutim, zašto Plenković sada nije želio tražiti sigurnosnu provjeru: zato što je želio pod svaku cijenu sakriti činjenice i informacije o Turudiću, o njegovim noćnim seansama sa Zdravkom Mamićem, a pogotovo o njegovim bliskim susretima posebne vrste s Josipom Rimac. Nova sigurnosna provjera razotkrila bi kako se Turudić nikada nije prestao družiti s političkim i kriminalnim podzemljem, razotkrilo bi se i sve ono što je radio nakon 2019. godine. Jer, tu novu sigurnosnu provjeru, po zakonu, mogao bi vidjeti i pročitati i Predsjednik Republike pa se ne bi moglo dogoditi da iz sigurnosne provjere ispare važni podaci o druženju Turudića s osobama pod istragom. A sve to bila bi ozbiljna sigurnosna zapreka da ga Plenković predloži a Hrvatski sabor izabere za GDO. Postupajući suprotno zakonu, izbjegavanjem svoje zakonske obveze da sigurnosno provjeri svog kandidata za GDO, Plenković je izbor GDO učinio nezakonitom i Turudić zbog toga ne može stupiti na dužnost GDO.

I umjesto da povuče svoj nezakoniti nasrtaj na DORH - nakon što je od Predsjednika Republike i iz medija dobio nove informacije o Turudiću koje nedvojbeno predstavljaju sigurnosnu zapreku za njegov izbor - Plenković korača dalje u političko blato i brani se napadajući druge, baš onako kako to lopovi uvijek čine, Plenković sada viče – držte lopova. Pa proziva predsjednika Vrhovnog suda zbog toga što za njega, uoči izbora na tu dužnost, nije provedena sigurnosna provjera. Apsurdno je uspoređivati ta dva slučaja iz više razloga. Između Dobronića i Turudića kao osoba nema baš nikakve sličnosti, suca Dobronića ne smije se uopće staviti u istu rečenicu s, ne zaboravimo, osobom bez imalo morala, dokazanim lažovom, političkim ovisnikom o HDZ-u i miljenikom kriminalnog podzemlja kakav je Turudić.

Nadalje, svaki sudac svoj posao obavlja i odluke donosi na temelju dokumenata koji su uvijek dostupni i tužiteljima i obrani, a sudačke odluke su podložne nadzoru viših sudova, pa čak i Europskom sudu. Glavni državni odvjetnik nikome ne polaže račune za svoje odluke, izvan DORH-a ne postoji nikakva kontrola odluka koje donosi, kao što je na primjer odluka koga će i zašto progoniti i procesuirati ili, što je još važnije, koga i zašto neće progoniti i procesuirati. Osim predsjednika Vrhovnog suda, što je još opasnije, Plenković histerično i u očitom strahu proziva i napada DORH, USKOK, DOV i sve druge institucije koje iznose činjenice i postupaju po zakonu.

I tu dolazimo do ključnog pitanja: što skriva Plenković? Osim što skriva istinu da je Turudić osoba bez imalo morala, dokazani lažov, politički ovisnik o HDZ-u i miljenik kriminalnog podzemlja, izborom Turudića Plenković želi sakriti činjenice koje bi mogle dovesti i do njegovog kaznenog progona! U strahu od vlastitog progona leži očito razlog za ovako brzu, kvarnu, predizbornu i besprizornu operaciju stranačke okupacije DORH-a. Ivan Turudić, dokazao je to do sada, spreman je družiti se s kriminalcima, nema sumnje da je spreman i štititi ih. Već u svojim prvim istupima novi Plenkovićev pomazanik napao je Ured europskog tužitelja u Hrvatskoj koji je, podsjetimo, pokrenuo istrage protiv dvoje Plenkovićevih ministara.

Andrej Plenković doveo je zato u DORH čovjeka koji je spreman zaustaviti bilo kakvu mogućnost istrage koja se tiče AP. Ako Andrej Plenković doista misli da je izbor Turudića ad acta, vara se. Otkrivanje kriminala i korupcije nije i ne može biti ad acta jer se nešto pita i druge institucije hrvatske države, a u konačnici i hrvatske građane", stoji u priopćenju.

