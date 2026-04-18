Iz Kine ukradena golema količina osjetljivih podataka? Među njima bi mogli biti i nacrti projektila

Haker je navodno ukrao golemu količinu osjetljivih podataka iz kineskog državnog superračunala, a CNN navodi kako bi to mogla biti najveća poznata krađa podataka iz Kine dosad. Stručnjaci vjeruju da skup podataka, koji navodno sadrži više od 10 petabajta informacija, potječe iz Nacionalnog superračunalnog centra (NSCC) u Tianjinu - centraliziranog čvorišta koje pruža infrastrukturne usluge za više od 6000 klijenata, uključujući znanstvene i obrambene agencije. Među ukradenim podacima mogli bi biti i klasificirani obrambeni dokumenti te nacrti projektila.

Profil nazvan FlamingChina objavio je 6. veljače uzorak navodnog skupa podataka na Telegramu. Grupa tvrdi da su informacije povezane s "vodećim organizacijama“. Stručnjaci za kibernetičku sigurnost, koji su pregledali podatke, kažu da grupa nudi ograničeni pregled za nekoliko tisuća dolara, dok puni pristup košta stotine tisuća dolara, a plaćanje se traži u kriptovalutama.

Iako nije mogao potvrditi podrijetlo navodnog skupa podataka, CNN je objavio su početne procjene više stručnjaka ukazale da su informacije autentične. "Točno je ono što bih očekivao vidjeti iz superračunalnog centra. Superračunalne centre koristite za velike računalne zadatke. Širina uzoraka koje su prodavači izložili jasno govori o raznolikosti klijenata koje ovaj superračunalni centar ima“, rekao je Dakota Cary, konzultant u tvrtki za kibernetičku sigurnost SentinelOne. "Siguran sam da postoji mnogo vlada diljem svijeta koje su zainteresirane za dio podataka iz NSCC-a, ali mnoge od tih vlada koje su zainteresirane možda već imaju te podatke", istaknuo je Cary.

Prema Marcu Hoferu, istraživaču kibernetičke sigurnosti i autoru bloga NetAskari, veličina skupa podataka učinila bi centar u Tianjinu privlačnim za obavještajne službe suparničkih država: "Samo oni vjerojatno imaju kapacitet da obrade sve te podatke i izvuku nešto korisno iz njih.“ Hofer je kazao i kako je uspio kontaktirati osobu koja je tvrdila da je izvela hakiranje. Napadač je tvrdio da je u superračunalni centar ušao preko kompromitirane VPN domene. Izvlačenje 10 petabajta podataka navodno je trajalo oko šest mjeseci.

Prema Caryju, kibernetička sigurnost u Kini već dugo je poznata slabost: "Već jako dugo imaju lošu kibernetičku sigurnost u velikom broju industrija i organizacija. Ako pogledate što sami kineski donositelji odluka govore, kibernetička sigurnost u Kini nije dobra. Rekli bi da se još uvijek poboljšava u ovom trenutku.“