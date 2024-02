UŽIVO Plenković napao Milanovića i komentirao vojni rok: 'Pogledajmo kakav svijet je oko Hrvatske, dignimo glavu!'

Održana je šira sjednica predsjedništva HDZ-a, a nakon nje se predsjednik Vlade Andrej Plenković obratio novinarima. Najprije je premijer prepričao o čemu je bilo riječi na sjednici predsjedništva HZD-a, nakon čega se osvrnuo na povećanje plaća u državnim i javnim službama.

"Pričali smo o nastavku dijaloga sa sindikatima javnih i državnih službi. Danas smo u poziciji da je velika većina sindikata odgovorila na naš nacrt, dala je određene sugestije, primjedbe. Jedan se sindikat još nije očitovao, jedan je rekao da se neće očitovati, a svi ovi drugi vrlo konstruktivno pristupaju ovoj temi i u ovom trenutku vode se razgovori između nadležnih ministara i čelnika pojedinih sindikata da definiramo što se još mora dogovoriti", rekao je u uvodu.

Osvrnuo se potom na odabir glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića. Kazao je da je Sabor glasanjem donio odluku i da je ta priča završena. Imao je poruku i za predsjednika Zorana Milanovića, koji se protivi odabiru Turudića za novoga šefa DORH-a. "Cijela procedura je bila potpuno transparentna. Vidim da Milanović ide skroz izvan svojih ovlasti. Njegova uloga oko šefa DORH-a ne postoji. Njega u ovoj priči nema. On se nigdje ne spominje, niti može utjecati na taj odabir, niti će, u konačnici, utjecati na taj odabir", poručio je Plenković.

Dotaknuo se i sigurnosnih provjera glavnog državnog odvjetnika. Poručio je da ih je Turudić prošao 2009, 2014. i 2019., a da je ta posljednja još uvijek na snazi. "Tražio sam svojevrsni rezime dosadašnjih važećih sigurnosnih provjera. Ne novu, jer to po zakonu ne mogu, ali to sam mogao. To je sve što sam mogao tražiti i to sam dobio", pojasnio je premijer, dodajući da se ne sjeća da je Milanović tražio sigurnosnu provjeru šefa Vrhovnog suda. "Dobronić za razliku od Turudića nije prošao nijednu sigurnosnu provjeru, a postao je šef Vrhovnog suda. Turudić ih je prošao tri. Ako može Dobronić, može i Turudić. Radimo sve po zakonu i to je to", dodao je Plenković.

"Milanović se već danima pretvara u oporbenog političara. Ovo kako se on ponaša je tako da bi ga trebao kritizirati bilo tko tko iole zna nešto o podjeli vlasti. Ovo što Milanović radi s oporbom je polupolitički, poluinstitucionalni udar na vladu", dodao je Plenković.

Govorio je i o uvođenju vojnog roka. "Vidim da je i ta tema medijski vrlo interesantna. Hajmo malo otvoriti oči i dignuti glavu. Ako se malo maknemo iz našeg malog dvorišta, kakav svijet vidimo oko dvorišta?" upitao je Plenković, nakon čega je podsjetio na agresiju Rusija na Ukrajinu, ali i na nemire na Kosovu.

"Ako pogledamo tenzije koje postoje u drugim zemljama u našem susjedstvu, ako pogledamo prijetnje izazvane ilegalnim migracijama, ako se prisjetimo niza terorističkim napada na tlu Europe.. Onda nam u fokus dolazi jedna riječ - a to je sigurnost. Pa nije HDZ išao u zadnje izbore slučajno s motom 'Sigurna Hrvatska'", navodi Plenković. "Dogovaram Bradleyje, dogovaram kupovinu Rafalea, modernizaciju Hrvatske ratne mornarice investiramo u hrvatsku vojsku, policiju. Sve je to moja poruka sigurne Hrvatske. Mi u Hrvatskoj imamo suspendirani vojni rok već više od 15 godina. Imate generacije mladih ljudi koji ne znaju ništa o vojnim vještinama u ovakvom okruženju. Nije ovo pokušaj uvođenja vojnog obaveznog roka kao što je bilo nekada. Nego smo u ovakvim sigurnosnim okolnostima, u svijetu i Europi, smo odlučili tražiti od ministra Anušića da nam analizira sa stručnjacima i vidi što nam je činiti", dodao je.

"Moramo biti odgovorni, nećemo mi ovdje spavati ovdje i praviti se da je sve super, a oko nas kriznih žarišta koliko hoćeš", rekao je, dodajući da će se o vojnom roku organizirati rasprava i da će se zaključiti što je Hrvatskoj potrebno. "Mislite da su Ukrajinci gledali na vojsku 2013. kao danas? Sigurno da nisu, svima se optika mijenja. Ovo je važna tema, osjetljiva", dodao je.

Hoće li biti predsjednik Milanović uključen u cijeli proces, upitan je potom Plenković. "Hoće, mislim da je normalno da se i njega konzultira, ja tu ne vidim problem. To je državna tema, oko koje svi tu moramo imati neki stav", odgovorio je premijer.

