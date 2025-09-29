Izborna pobjeda PAS-a na prijevremenim izborima: Moldavci unatoč prijetnjama potvrdili put prema EU

Stranka PAS koju je osnovala Maia Sandu, sadašnja predsjednica Moldavije , pobijedila je iznenađujuće visokim rezultatom na prijevremenim izborima u toj zemlji. Iako je PAS osvojila osam mjesta manje nego u prošlom sazivu, svejedno je ostvarila čak 50,17 posto glasova Moldavaca izašlih na izbore. Proruska stranka BEP bivšeg predsjednika Igora Dodona osvojila je šest mjesta manje nego što je imala i ostvarila 24,18 posto glasova. Iako ruski mediji zborno tvrde kako se radi o zajedničkoj pobjedi opozicije, ni to nije točno niti po apsolutnom broju glasova niti po broju mjesta u parlamentu. Zajedno s Alternativom koja je nova politička snaga i strankom PPDA, a koje su proeuropske odnosno proturuske, vladajući PAS ima i dvotrećinsku većinsku većinu, ako pretpostavimo da bi te stranke bile voljne ući u koaliciju s PAS-om.

Teško je pronaći riječi kojima bi se opisale pogrde koje su ruski blogeri i mediji upućivali moldavskoj predsjednici. Dugo je drže kao neprijatelja valjda većeg i od Volodimira Zelenskog, no Moldavci su već na izborima u Rumunjskoj pokazali da im perspektiva dolaska pod prevladavajući ruski utjecaj nije baš bliska. Naime, i na izborima u Rumunjskoj u svibnju Moldavci s dvojim državljanstvom, kao i mađarska manjina, bili su ključni čimbenik da i u toj europskoj državi ne dođe do pomaka prema ruskoj sferi. - Moldavijo, opet si uspjela. Nijedan pokušaj sijanja straha ili podjele ne bi mogao slomiti tvoju odlučnost. Jasno ste dali do znanja svoj izbor: Europa. Demokracija. Sloboda.

Naša su vrata otvorena. I bit ćemo uz vas na svakom koraku., napisala je na svojem X profilu Ursula von der Leyen. Francuski predsjednik Emmanuel Macron napisao je na X-u: „Unatoč pokušajima miješanja i pritiska, izbor naroda Republike Moldavije se snažno nametnuo.“ - Francuska stoji uz Moldaviju u njezinom europskom projektu i u njezinom zamahu slobode i suvereniteta, dodao je. Ruski je utjecaj i na ovim izborima bio itekako vidljiv. Sada, kada su njihove opcije izgubile, jedino što mogu jest sijati gnjev. - Prvo, Moldavci bi vjerojatno sami trebali riješiti ovo. Koliko znamo, neke političke snage izražavaju svoje neslaganje. Govore o mogućim kršenjima izbornih pravila, rekao je Dmitrij Peskov, glasogovornik Kremlja odgovarajući traženje komentara za tvrdnje kako njegovom režimu sklonije stranke tvrde kako je bilo kršenja izbornih pravila. Ipak, kako javlja Reuters, U Moldaviji, osamnaestogodišnja Ana-Maria Orsu, glasačica koja prvi put glasa, rekla je da je primijetila da je mnogo mladih ljudi poput nje izašlo na izbore.

- Mislim da nas čeka svijetla budućnost, rekla je ta žiteljica Kišinjeva jutro nakon izbora. Naime, Kremlj je u ponedjeljak optužio vlasti u Moldaviji da su spriječile stotine tisuća Moldavaca koji žive u Rusiji da glasaju na važnim parlamentarnim izborima tako što su osigurale samo dva biračka mjesta za birače u zemlji. - Stotine tisuća Moldavaca lišene su mogućnosti glasanja u Ruskoj Federaciji zbog činjenice da su im bila otvorena samo dva biračka mjesta, rekao je Peskov navodeći to kao razlog kršenja izbornih pravila. Dapače, Dodon i njegovi tvrde kako je PAS pobijedila zahvaljujući upravo glasovima dijaspore, ali one koja živi u EU, a da je izbore u samoj zemlji zapravo izgubila. Međutim, Peskov se nije osvrnuo na priče koje je prvi objavio Reuters, kako je Moskva činila snažan utjecaj na svećenstvo Moldavske pravoslavne crkve.

Kako javlja ovaj globalni servis, otac Mihai Bicu, moldavski pravoslavni svećenik, prošle se godine na letu kući iz Moskve vratio s debitnom karticom vrijednom oko 1200 dolara. On i deseci drugih svećenika dobili su prepaid debitne kartice od ruske državne banke s uputama da šire antieuropske poruke online nakon povratka kući. Bicu je rekao da je njegovoj skupini rečeno da postavi župne Telegram kanale kako bi upozorili župljane na proeuropski kurs vlade. Gotovo 90 novih župnih kanala pojavilo se u protekloj godini u Moldaviji, prema Reutersovoj analizi. Mnogi ponovno objavljuju identičan sadržaj iz središnjeg feeda, Sare şi Lumiña, odnosno Sol i svjetlost, kroz koji širi poruke o Europi koja kvari moral Moldavije i prijeti njezinoj pravoslavnoj vjeri. Objave izbjegavaju otvoreno hvaljenje Rusije, ali odražavaju narative koje promoviraju oporbene stranke koje zagovaraju bliže veze s Moskvom.

Jedna poruka objavljena istovremeno na 39 župnih kanala u rujnu glasila je: Savjetuje nam se da napustimo vjeru, jezik i svoje korijene u zamjenu za strana pravila i 'europske vrijednosti'. Istodobno, visoki dužnosnici moldavske crkve zaoštravali su svoju retoriku. Nadbiskup Marchel, jedan od najutjecajnijih klerika u zemlji, rekao je za Reuters: „Kulturnoj, kršćanskoj Europi kažem da. Gej Europi kažem ne. Ako dolazite s gej osobama, onda nemojte uopće dolaziti.“ Dakle, za svećenstvo europska integracija je prijetnja. Malo je sve to sada važno, unatoč visokoj inflaciji od sedam posto i nizu reformi koje mora napraviti, Moldova je potvrdila svoj europski put. Ostaje još samo jedno, da se žitelji Pridnjestrovlja, nepriznate regije koja je proglasila neovisnost od Moldavije i naklonost Rusiji, da se odluči želi li ostati u neizvjesnosti. I na njih igra Igor Dodon tvrdeći kako je i 200.000 birača te regije imalo problema na izborima. Međutim, slabe su nade da će se neovisnost tog područja održati jer su slabe nade da će se njoj približiti ruske snage u Ukrajini s kojom graniči. Put do tamo vodi preko Odese, a to je za ruske snage na Krimu i u Hersonskoj oblasti prevelik zalogaj.