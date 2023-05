Bizarna krađa u Slavonskom brodu: Iz dvorišta kuće ukradeno 150 papiga

Obitelji Opačak iz Slavonskog Broda ukradeno je čak 150 papiga. Nepoznati lopovi preskočili su ogradu i iz dva boksa u njihovom dvorištu, otuđili oko 150, većinom odraslih, papiga. Problem je taj što mlade papige sada nema tko hraniti što će pak dovesti do velikih gubitaka. "Svakodnevno jedan ili dva uginu i ovaj zvuk što čujete od njih, to je dozivanje, traže hranu, to nije njihovo standardno glasanje", navodi Marijan Opačak, vlasnik ukradenih papiga i uzgajivač.

Trenutačna materijalna šteta iznosi nekoliko tisuća eura, ali zbog te krađe ugrožen je i daljnji uzgoj. "Sad je tek prvo leglo, početak sezone za ovu godinu sam ja završio što se tiče uzgoja tigrica", rekao je Opačak za HRT. Cijeli slučaj prijavio je policiji, ali oni ga, isprva, kako kaže Opačak, nisu ozbiljno shvatili.

POVEZANI ČLANCI:

"Kriminalističko istraživanje je u tijeku u sklopu kojeg policijski službenici utvrđuju važne činjenice i okolnosti ovoga događaja", rekla je glasnogovornica Policijske uprave brodsko-posavske Kata Nujić."Volio bih da se vrate odrasle tigrice, mame i tate, veća je šansa da ovi mladi prežive. Tu se ne radi o nikakvoj financijskoj odšteti, nego što je to žalosno gledati kako oni ugibaju", istaknuo je Opačak.

VIDEO: Vozio s papigom na ruci