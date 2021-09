Ivona Domazet Lošo pobjedu na Ženskoj alki odnijela u Sinj

Znate li da i žene trče Alku? U blizini Trilja, u Jabuci šestu godinu zaredom održana je Ženska alka, na kojoj se osam alkarica, odjevenih u ženske alkarske odore, natjecalo u gađanju alke s konja u trku.

Pobjeda sa pet punata

Slavodobitnica najčvršće desnice i oka sokolova bila je 18-godišnja Sinjanka Ivona Domazet Lošo koja je pobjedu odnijela sa pet punata. Iako je vrlo mlada, jaše već sedam godina, a jahala je na konju Crvena zvijezda (Red Star). Kao i alkari, alkarice imaju svoga alkarskoga momka, a slavodobitničin alkarski momak bio je Ivan Knezović iz Potravlja, jedan od posljednjih tradicijskih lončara.

– Presretna sam zbog pobjede i što alkarski trofej ide sa mnom kući u Sinj – izjavila je slavodobitnica Ivona, završena srednjoškolka koja svoju budućnost vidi u Hrvatskoj vojsci.

Odlične su bile i ostale alkarice, padale su sride, praćene koračnicama, limenom glazbom i skandiranjem publike, kao i na Sinjskoj alci, a kako je rekao Boris Grubišić Čabo, predsjednik Športskog društva Gaz, organizatora Ženske alke, pravila natjecanja su ista, uz iznimku što žene ne moraju pred alku doći u punom galopu, već mogu gađati i iz sporijeg trka.

Ana Perišić je alajčaušica. Ima 26 godina i najstarija je alkarica.

– Zadatak je alajčaušice da Alka prođe u najboljem mogućem redu. Ovo mi je prva Ženska alka u životu i osvojeno drugo mjesto velik je uspjeh – rekla nam je Ana Perišić. Za razliku od Sinjske alke, na Ženskoj alci se uz slavodobitnicu nagrađuju i drugoplasirana i trećeplasirana.

Ana je Splićanka. Ističe da Ženska alka nema tako stroga pravila poput Sinjske alke, u kojoj mogu sudjelovati isključivo alkari, i to rođeni u Cetinskoj krajini ili podrijetlom iz nje. Kaže da je zaljubljenica u konje i jahanje. Članica je Konjičkog kluba Javor iz Ogorja, a u posljednje vrijeme trenira svaki dan. Udaljenost od 40-ak kilometara koju svaki dan mora proći do svoga konja ne pada joj teško, a sudjelovanje na Alci opisuje kao izvrsno iskustvo, na kojem je upoznala vrsne jahačice.

– Cure su izvanredne. Jašu izvrsno, držanje im je fantastično. A ovo je Double Trouble, konj na kojem sam trčala Alku i s kojim treniram. Najbolji je! – govori Ana.

Nagrade slavodobitnici Ivoni Domazet Lošo, drugoplasiranoj Ani Perišić i trećeplasiranoj Anji Kričković uručili su car i carica, koji su natjecanje pratili iz kočije, a utjelovili su ih Mirko Babić i Julija Jukić.

U gledalištu smo susreli i Mihovila Župu, ni manje ni više nego slavodobitnika ovogodišnje, 306. Sinjske alke.

– Dobre su alkarice. Malo su kasno počele vježbati, ali konji su im sporiji, no mogu vam reći da je dosta teško to pogoditi. Ivona je bila najsretnija i najbolja, treba joj čestitati i proslaviti pobjedu – rekao je Mihovil Župa koji je natjecanje alkarica pratio u društvu supruge i djece. I on je iz triljskoga kraja, iz Košuta, i vrlo mu je drago što se Ženska alka trči baš u Trilju.

Žene su zaslužne kao i alkari

Boris Grubišić Čabo rekao nam je kako su došli na ideju za Žensku alku.

– Tijekom 300. obljetnice Sinjske alke bilo je veliko slavlje, svi su spomenuti, ali nitko nije spomenuo žene. A žene su zaslužne jednako koliko i alkari, a nitko ih nije ni spomenuo. Zato smo im htjeli odati priznanje i organizirati da i žene trče Alku – kaže Grubišić Čabo.

Alkarice se natječu u odorama šivanim upravo za njih, a interes je velik pa im i ne treba posebno oglašavanje. Sve su one članice raznih konjičkih klubova. I dok alkari jašu pred predsjednikom države, premijerom i predsjednikom Sabora te brojnim ministrima i saborskim zastupnicima, alkarice se natječu pred rodbinom i prijateljima.

– Alkari trče pred predsjednikom i premijerom, a alkarice pred carem i caricom. Tu smo jači! – ističe smiješeći se Grubišić Čabo i kaže da im publicitet muške Alke ne treba.