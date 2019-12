Ivica Bošnjak: 'Standard u Hrvatskoj je bolji, a poslodavci nude bolje uvjete i veće plaće'

Svečanim događajem u Tvornici kulture završila je velika nacionalna akcija Hrvatska pamet Hrvatskoj, koju su po peti put organizirali Poslovni dnevnik i Večernji list s ciljem nagrađivanja izvrsnosti hrvatskih studenata te poticanja njihova lakšeg uključivanja u sustav nacionalne ekonomije. Riječ je o natjecanju studentskih razvojnih projekata kroz koje su mladi prezentirali svoje ideje, znanja i sposobnosti u tri tematska smjera nacionalne razvojne strategije.

Događaj je plesnim nastupom otvorila grupa Escape, nakon čega je prisutne pozdravio Vladimir Nišević, glavni urednik Poslovnog dnevnika. "Ovaj događaj je prije svega namijenjen mladima kako bismo im poručili da budu hrabri, da razmišljaju out of the box, naprave nešto za sebe, a istovremeno i za državu. Nedostaje nam hrabrosti i više ovakvih događanja kako bismo im pokazali da i ovdje mogu uspjeti, te da se njihov rad i trud vrednuju i poštuju. Večernji list već 60 i Poslovni dnevnik 15 godina zajedno kroz različite projekte predstavljaju talentirane umove. Ovo je naš doprinos i poziv da ostanete, stvarate i živite ovdje", poručio je Nišević i zahvalio svim partnerima na dugogodišnjoj podršci.

Sveučilište u Zagrebu kao najveće i najstarije sveučilište u Hrvatskoj pomaže studentima kroz stipendije u različitim kategorijama. Istaknuo je to rektor zagrebačkog Sveučilišta dr. Damir Boras, te pritom pohvalio akciju Hrvatska pamet Hrvatskoj koja se bavi ključnim problemom – odljevom mozgova. "Naše je Sveučilište, koje godišnje završi i do 10 000 mladih, promoviralo 666 doktora znanosti, a svi koji ga završe dobrodošli su u cijelome svijetu i uspiju se zaposliti u prosjeku za šest mjeseci. U RH ne postoji po zakonu hrvatsko tržište rada već europsko, a mladi odlaze tamo gdje su bolje plaćeni. Hrvatsko ulaganje u znanost palo je na 0,7 posto BDP-a s europskih 1,2 posto, što nije dobro. Trebamo zadržati studente i ponuditi im poslovne prilike, na čemu Sveučilište u Zagrebu konstantno inzistira i radi. Ako odete van, nastojte se vratiti. Vani ste uvijek stranci", rekao je Boras.

Svi koji su ušli u finale natjecanja su pobjednici, poručio je Ivica Bošnjak, državni tajnik u Ministarstvu demografije, obitelji, mladih i socijalne politike, te dodao da Vlada RH kroz različite mjere doprinosi boljim i većim mogućnostima mladih za ostanak. Prema posljednjem istraživanju, kako je naveo, 82 posto onih koji su u zadnjih pet godina otišli rado bi se vratili kada bi plaće bile bolje.

"Smatram da je kvaliteta života u RH na visokoj razini u usporedbi sa zemljama u koje se emigrira. Broj odlazaka je manji za 16 posto u odnosu na prošlu godinu. Standard u Hrvatskoj je bolji, a poslodavci nude bolje uvjete i veće plaće. U Ministarstvu drugu godinu zaredom provodimo projekt Poslodavac – prijatelj obitelji, a naše su mjere sve raznovrsnije i izdašnije. Bilježimo i sve veću iskorištenost fondova EU, u pripremi je novi nacionalni program za mlade, a slijedi i pomoć studentima-roditeljima kroz stipendije. Vlada RH je krenula s poreznom olakšicama za mlade do 25 i 30 godina, sa subvencioniranjem stambenih kreditima, pojačanim demografskim mjerama s dodatne dvije godine subvencije. Nastojimo stvoriti pozitivno okruženje i ponuditi bolje uvjete poput povećanja roditeljskih potpora, izgradnje vrtića i škola", naveo je Bošnjak i dodao da je razmjena iskustva poželjna, no da je Hrvatska na dobrom putu da sve više mladih ostane ili se vrati.

Potrebno je izaći iz ustaljenih okvira, smatra Branka Ramljak, državna tajnica u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, koja je u ime ministrice Blaženke Divjak pozdravila akciju HPH i pritom poručila da studiranje nije dovoljno već da mladi moraju dati obol užoj i široj zajednici. Podsjetila je i da od 1. siječnja sljedeće godine Hrvatsku čeka polugodišnje presjedanje Vijećem EU. "Istaknuli smo četiri stupa prioriteta Europe koja je utjecajna, koja se razvija, širi i štiti. Želimo pratiti cirkulaciju mozgova nasuprot odljeva mozgova. Znanje moramo podijeliti i primiti pa su nam prioritet i učitelji budućnosti za poslove budućnosti. Za promicanje ovih ideja koristili smo europska sredstva, u želji da osnažimo naša učilišta. Veliki projekt koji slijedi je unapređenje stručne prakse kao obvezan predmet, čime osnažujemo učilišta i studente, za stjecanje dodatnog znanja", poručila je Ramljak, osvrnuvši se zatim na akciju HPH i zaključivši: "Cilj je prezentacija dobrih priča mladih i promocija hrvatske pameti, što naše Ministarstvo pozdravlja."

>> Pogledajte video: Hrvatska pamet Hrvatskoj