Ivan Đikić dobio jednu od najprestižnijih nagrada za biomedicinska istraživanja

Ugledni hrvatski znanstvenik prof. dr. sc. Ivan Đikić sa Sveučilišta Goethe u Frankfurtu dobitnik je nagrade Louis-Jeantet za dostignuća u medicini za ovu godinu. Uz njega dobitnica je i američka znanstvenica Brenda Schulman. Riječ je o jednoj od najvrednijih nagrada s područja biomedicine, a dvoje znanstvenika dobilo ju je za doprinos razumijevanju funkcija ubikvitina i mehanizma ubikvitinacije.

Istražuje ih već 25 godina

Kako piše u priopćenju, svojim komplementarnim pristupima Ivan Đikić i Brenda Schulman dali su ključni doprinos području ubikvitina. Brenda Schulman otkrila je tajne kaskada konjugacije ubikvitina, a Ivan Đikić kako konjugirani ubikvitin mijenja stanične funkcije na brojne načine.

– Oboje pokrivamo isto područje i čini mi se da ljudi osjećaju da je to doista dobro dodijeljena nagrada, za doista originalno rješenje. Sretni smo što smo nagranismo du dobili zajedno jer smatramo da je i njezin utjecaj daleko veći. Riječ je o dugotrajnom radu koji je sada i prepoznat. Ono što ljudi koji su izvan znanosti ne znaju, pogotovo oni koji napadaju znanstvenike, jest to da nema brzih rješenja. Akumuliraju se znanja u periodu od 20 godina kako bi znanstvenik mogao pomaknuti saznanja u nekom području samo za jednu stepenicu – rekao nam je prof. Đikić.

– U ljubavi sam s ubikvitinom već 25 godina, radi se o nepresušnom izvoru novih otkrića, iznenađenja i pitanja. Upravo sam održao predavanje na Cambridgeu i objasnio koliko je famozno područje ubikvitina u odnosu na područje virusa, a imaju vlastitu logiku korištenja naših stanica koje su neophodne za razvoj, normalnu fiziologiju, ali i za uklanjanje stanica. Jer ubikvitin je poznat po tome da je signal za degradaciju proteina koji su završili svoj život i svoju funkciju. Zato je ta cijela domena istraživanja golema, mnogi se ljudi njome bave jer povezuje sve biološke procese u stanici s fiziologijom. A kad dođe do oštećenja, nastaju mnoge bolesti, tumori, neurodegeneracije, infektivne i metaboličke bolesti. Očekivanja od otkrića su velika, nadamo se boljoj dijagnostici i terapiji. Ono što je lijepo jest to da je i Nobelova nagrada dodijeljena 2004. upravo za otkriće ubikvitina u degradaciji proteina. Što se mene tiče, pokazao sam da funkcija ubikvitina znatno nadilazi proteinsku degradaciju, odnosno da ima i druge funkcije, da regulira transport proteina, replikacija DNK, popravak oštećenja u genomu. Upravo su to ta velika otkrića. A samo završili na funkciji, išli smo i u strukturalne detalje pa je nagrada i dodijeljena za razumijevanje tih novih procesa. Primjerice, kod virusa SARS-CoV-2 pokazali smo kako je ubikvitin korišten od virusa da bi prevladao naš imunološki sustav i oslabio ga. Odvija se bitka između virusa i stanice u kojoj se koristi ubikvitin – kaže prof. Đikić.



Veliko priznanje

Nagrada Louis-Jeantet za medicinu jedna je od najprestižnijih nagrada za biomedicinska istraživanja pa se u ovom slučaju radi i o velikom priznanju i za hrvatsku znanost.

– Dodjeljuje se od 1986., a do sada su je dobila 103 znanstvenika. Riječ je o znanstvenicima koji su u punoj znanstvenoj snazi, i dalje su aktivni i potiču daljnja otkrića. Njih čak 15 dobilo je kasnije i Nobelovu nagradu, većinom iz fiziologije i kemije. I zato je ova nagrada prestižna jer se biraju ljudi koji su napravili originalno otkriće u području medicine – kazao nam je prof. Đikić. Nagrada je vrijedna 500.000 švicarskih franaka, a dvoje znanstvenika će je podijeliti. Do sada su ovu nagradu dobila 103 znanstvenika, neki od njih su i dobitnici Nobelove nagrade.