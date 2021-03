Istra je jedina zelena regija na Mediteranu

Do Uskrsa, koji obično znači i početak ozbiljnijih turističkih dolazaka, ostalo je svega dvadesetak dana pa vijest o tome da je Njemačka na listu zelenih regija uvrstila Istru te Požeško-slavonsku, Bjelovarsko-bilogorsku i Krapinsko-zagorsku županiju dolazi u pravi trenutak.

Tim više što je Istra prema njemačkom Institutu za zdravstvo “Robert Koch”, koji kao mjerilo stvari citiraju mnogi ne samo u Europi nego i u Americi, jedina “zelena” mediteranska regija. Za naše tradicionalno najbrojnije goste Nijemce to konkretno znači da od protekle nedjelje po povratku iz Istre i spomenute tri kontinentalne hrvatske županije do daljnjeg ne trebaju PCR test ili u karantenu.

Stranaca više od domaćih

– Činjenica da je Istra jedna od nekolicine zelenih regija u cijeloj Europi, i to u trenutku kada sve zemlje članice EU bilježe rast trenda oboljelih, odašilje odličnu poruku pred početak sezone. Nijemcima je Istra još u sjećanju kao jedna od posljednjih europskih regija koje su ostale u “zelenom” prošle jeseni pa sada ova dobra situacija pred sezonu sigurno pozitivno utječe na generalnu percepciju Istre i Hrvatske – ističe direktor Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić, koji podsjeća da su povoljna epidemiološka situacija i percepcija sigurnosti ključ za uspjeh ove sezone.

U Istri se, inače, trenutačno odmara oko 2500 od ukupno 11.000 turista u Hrvatskoj, a broj stranih gostiju odnedavno je napokon veći od broja domaćih. Brojke svaki vikend pomalo rastu, a tamošnji domaćini unatoč dobrim vijestima iz Njemačke ne stavljaju sve karte na Uskrs.

– I u normalnim godinama za Uskrs bi Istra imala 90.000 do 180.000 ili 200.000 noćenja, ovisno o tome kada taj blagdan padne, što je u odnosu na 29 milijuna noćenja tijekom godine zapravo jedna kap. Vijest o tome da je Istra jedina zelena na Mediteranu svakako je vrlo pozitivna, to još jednom potvrđuje koliko su stvari kod nas dobro položene i organizirane te da javni i privatni sektor odlično surađuju. Sve skupa će, kad govorimo o samom Uskrsu, imati povoljne efekte, ali više psihološki nego financijski No ovo je godina u kojoj su i takve stvari jako važne – zadovoljan je direktor Turističke zajednice Istre Denis Ivošević, koji se nada da će uskoro zaživjeti i tzv. COVID putovnice kao alat ubrzanja i pojednostavljenje putovanja.

Doći će i strani novinari

Uskrs će svakako biti veliki test za domaćine u Hrvatskoj, a bude li, recimo, Istra i tada uživala status jedine zelene mediteranske regije, tih dana se može očekivati i radoznale novinarske ekipe u potrazi za bilo pozitivnim bilo negativnim primjerima. Nažalost, već jučer su se koronabrojke pokvarile pa je čak i Istra zabilježila rekord s 91 novim slučajem zaraze.

– Sezona će biti složena, puno toga još je neizvjesno, ali početak svega je imati dobru epidemiološku situaciju. Europljani imaju golemu želju za putovanjima, kao i domaćini da ih ugoste. Hrvatska teoretski može imati bolju sezonu nego lani, ali to se svakako neće slučajno dogoditi, nego samo uz odgovorno ponašanje svih, dobre brojke i ozbiljan pristup kojim ćemo demonstrirati da se o zdravlju naših gostiju brinemo bar kao i zemlja iz koje dolaze, a poželjno je i bolje od toga. Trebat će nam i umješnost diplomacije, jer sve na kraju prolazi i kroz politički filtar. Za Uskrs bi moglo biti gostiju, ali od njihova broja važnije je da ne bude ispada i da odjeci budu dobri. Rekao bih da u ovu turističku sezonu treba ući oprezno – smatra vlasnik njemačkog turoperatora ID Riva tours Selmir Ognjenović.