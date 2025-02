Ispovijest bivše mažoretkinje: 'Nekad smo od straha i muke znale plakati i povraćati'

Doček hrvatskih rukometaša na Trgu bana Jelačića u Zagrebu nije prošao bez incidenta. Kada su rukometaši na kraju proslave krenuli prema autobusu, mažoretkinje su formirale kolonu kroz koju su igrači trebali proći. Jedna mažoretkinja nije bila na predviđenom mjestu pa ju je predsjednik Zagrebačkih mažoretkinja Alen Šćuric žestoko izvrijeđao pred svima, ispričala nam je to jučer jedna djevojka koja je sve vidjela. Alen Šćuric je za Večernji list kazao: "Istina je da djevojka nije bila na pravoj poziciji, pa sam joj rekao da se premjesti na mjesto koje joj je prvotno određeno. Prekršila je glavno pravilo tima - nikada se ne presijeca prolazak VIP osobe. Nažalost, nije se osvrnula oko sebe i vrlo jako je udarila u Domagoja Duvnjaka koji je u tom trenutku trčao prema autobusu. Reagirao sam povišenim tonom i rekao: 'Pobogu, pa daj gledaj, kako se ovo moglo dogoditi? Dule, oprosti'. Nikada je nisam uvrijedio niti sam koristio pogrdne riječi. Na snimci je jasno vidljivo da je sve trajalo dvije sekunde. Što se može reći u dvije sekunde?"

"Vodim Zagrebačke mažoretkinje već 30 i nešto godina i da ne držim reda, kako bi to izgledalo? Ta djevojka je inače iznimno mirna i ne griješi, no ovo je bila instinktivna reakcija. Svaki dobar trener bi jednako reagirao jer postoje pravila koja se moraju poštovati, pogotovo ovakva važna pravila. Naravno, razgovarali smo nakon svega i riješili situaciju. Jasno mi je da sam pod stresom podigao ton, ali u takvim trenucima, kada želite da sve prođe besprijekorno, to se dogodi", dodao je jučer Šćuric.

Bivše mažoretkinje sada su za 24sata ispričale svoja iskustva te kako su ih maltretirali zbog kilaže. Naime, navode da im se prijetilo da neće ići na natjecanja dok ne izravnaju trbuh. "Upisala sam se u mažoretkinje kad sam imala četiri ili pet godina, a otišla sa svojih 16, to je bilo prije nekoliko godina. U nižim sastavima nismo imali puno veze s Alenom, osim na 'klasifikacijama' tri puta godišnje. Tamo bi Alen Šćuric i dvije trenerice gledali nas cure kako plešemo i rangirali. I to nije imalo veze s plesom. I onim curama koje ne bi zadovoljavale njegove neke uvjete prijetio bi izbacivanjem", kazala je jedna od njih.

VIDEO Skandalozna snimka s dočeka: Šef mažoretkinja unosio se u lice djevojke i urlao, spašavao je Duvnjak

"Sjećam se i kolektivnog straha koji bi nastao među nama djevojčicama kad bi on najavio da će doći na trening. Nekad smo od straha i muke znale plakati i povraćati. I danas me prolazi jeza kad se toga sjetim. Kad bi nas došao gledati, uvijek je držao monologe kako smo užasne, a on nam je sve omogućio. Prijetio nam je svime i svačime ako ga osramotimo na natjecanju jer moramo biti najbolje", navodi.

Neugodno iskustvo imala je i kada se htjela ispisati: "Imala sam dramu jer me nije htio pustiti. Stalno me ispitivao kakva sam ja to osoba koja želi ići od njega, a on mi je sve omogućio. Bila sam na nekoliko razgovora i, kad je primijetio da ne postiže ništa vikanjem i prijetnjom, počeo mi je nuditi sve i svašta. Sva sreća da sam bila dovoljno razumna i otišla na vrijeme."

Portal 24sata neslužbeno doznaje da se policija raspituje o incidentu sa snimke, ali o svim potencijalnim incidentnim ponašanjima prema djevojkama. Šćuric kaže kako nije prozivao djevojke zbog debljine te "da neke od njih i danas imaju višak kilograma". "Nije istina da sam ikome branio zbog težine ili govorio da je debela. Dajte tim pa mi recite jesu li to sve manekenke, jesu li dotesane ili ima cura koje imaju ozbiljan višak kilograma. Pa valjda je to dovoljno. Uvijek smo u timu imali barem 25 posto cura ili više koje su bile ozbiljno jače djevojke. Do nedavno nam je predvodnica bila djevojka koja je imala barem 20 kila viška. Ako je igdje tako, kod nas sigurno nije", govori Šćuric te dodaje: "Iskusna mažoretkinja puno znači, pa kad cura odlazi iz tima, molimo ih, nagovaramo, obećavamo posao ako možemo, to se dešava, imamo nekoliko razgovora. Ako neka treba posao, mi joj ga nađemo samo da ostane u timu. Ali nitko im ne prijeti, ne vrišti na njih."