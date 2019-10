Islamisti se vraćaju na scenu: Ponovno se budi Islamska država

Dok traje turska ofenziva na sjeveroistoku Sirije, teroristička organizacija Islamska država ponovno polako oživljava i njezini se spavači bude. Uz velik broj džihadista koji se bore rame uz rame s turskom vojskom, pripadnici terorističke organizacije Islamske države pokušavaju osloboditi svoje suborce koji se nalaze u kurdskim zatvorima. U tim nastojanjima pripadnici ISIL-a autobombom napali su središnji zatvor u četvrti Juiran u gradu Hasake, u kojem su zatvorene tisuće najopasnijih pripadnika ISIL-a.

“Nakon što je eksplodirala autobomba, desetak boraca ISIL-a pucalo je na čuvare i namjeravalo ući u zatvor”, kazao je glasnogovornik sirijskih Demokratskih snaga (SDF) Mustafa Bali, ističući kako su kurdski borci uspjeli spriječiti oslobađanje najopasnijih terorista iz zatvora. Bali tvrdi da su se pripadnici terorističke organizacije Islamske države aktivirali te autobombom izveli napad na grad Qamishli, pretežno kurdski, ubivši šest ljudi među kojima i civile.

Prijetnja Europi

Procjenjuje se da je 12 tisuća ISIL-ovih boraca iz 49 zemalja svijeta smješteno u kurdskim zatvorima, kao i 70 tisuća članova njihovih obitelji u kampovima pod kontrolom kurdskih boraca, poput logora Houl. Zbog turske vojne ofenzive raste zabrinutost zapadnih obavještajnih službi da bi se, ako ISIL-ovi borci uspiju pobjeći iz zatvora, neki od tih terorista koji imaju europske putovnice na neki način mogli vratiti u Europu i izvesti terorističke napade u europskim gradovima kao što su to već činili u Londonu, Parizu, Barceloni, Nici, Bruxellesu...

Foto: KHALIL ASHAWI/REUTERS/PIXSELL

Osim zapadne obavještajne službe, i predsjednik Rusije Vladimir Putin istaknuo je da bi džihadisti koji su poraženi i nalaze se u zatvorima mogli pobjeći i naći nova uporišta u Europi, na Balkanu, u jugoistočnoj Aziji i južnim granicama Zajednice nezavisnih država.

U međuvremenu nastavljaju se žestoke borbe između turske vojske potpomognute borcima sirijske opozicije i džihadističkih skupina. Kurdski borci demantirali su navode da su sirijski pobunjenici koje podržava Turska zauzeli u subotu, četvrtog dana turske ofenzive, središte sirijskog pograničnog grada Ras al Aina, tvrdeći da je taj grad još uvijek pod kontrolom Kurda koji odolijevaju svim napadima.

Foto: KHALIL ASHAWI/REUTERS/PIXSELL

Dok zapadni čelnici razmatraju moguće strategije prema Turskoj zbog operacije u Siriji, s turskih položaja pucano je prema američkim snagama u Siriji. Američke snage u sjevernoj Siriji bile su u petak izložene topničkoj vatri s turskih položaja, no nitko nije ranjen, objavio je Pentagon, i taj slučaj upućuje na rizike za američke snage u trenutku dok Turska vodi operaciju protiv američkih saveznika kurdskih boraca.

“Eksplozija se dogodila unutar nekoliko stotina metara od zone obuhvaćene mehanizmom sigurnosti u području blizu Kobanea i Turci znaju da su tamo razmještene američke snage”, kazao je glasnogovornik Pentagona, mornarički kapetan Brook DeWalt, ističući kako se američke snage nisu se povukle iz toga područja. Tursko ministarstvo obrane objavilo je da je poduzelo sve mjere kako bi osiguralo da nijedna američka baza ne strada u odgovoru na paljbu s položaja u blizini američke baze u Kobaneu.

Turska ne prekida operaciju

“Prekinuta je paljba nakon što je to pitanje postavila američka strana”, navelo je tursko ministarstvo u priopćenju, dok je turski predsjednik Erdogan kazao da Turska neće prekinuti operaciju “što god tko rekao”. Istodobno dolaze zastrašujući prizori s područja koja su meta turskih napada. Pitanje je što bi bilo da je situacija obrnuta i da su to napadi sirijske i ruske vojske na džihadiste u Idlibu. Kako bi svijet reagirao? Prema dostupnim podacima, do sada je u operaciji oko stotinu ljudi izgubilo život, a oko 200 tisuća pobjeglo je iz svojih domova, većina s područja koja su bez osnovnih životnih uvjeta.