Iran ima dvije opcije: Pokriti se ušima ili primorati Trumpa na još jači napad

Lobiranje Izraela da uvede Sjedinjene Amerike Države u rat protiv Irana, kako bi im pomogli uništiti iranski nuklearni program, urodilo je plodom. I prije isteka dva tjedna, a to je rok koji je američki predsjednik Donald Trump najavljivao za odluku o napadu, američki strateški bombarderi B-2, jedini koji mogu nositi potrebnu "majku svih bombi" gađali su tri iranska nuklearna postrojenja među kojima je i postrojenje za obogaćivanje urana Fordow, najutvrđenije postrojenje u iranskom nuklearnom programu. Ovo je postrojenje do sada bilo pošteđeno od izraelskih napada, s obzirom na to da se znalo kako mu klasične bombe i projektili koje Izrael posjeduje ne mogu nanijeti ozbiljnu štetu. Stoga je Izraelu oko Fordowa bila nužna američka pomoć, a kako bi ispunili cilj – uklanjanje iranskog nuklearnog programa. Tu pomoć su dobili, Trump tvrdi da je Fordow uništen, ali Iran kaže da je zadobio samo površinska oštećenja. Iran je rekao i da je ranije evakuirao opremu iz Fordowa, očekujući napad, a satelitske snimke pokazuju veliku aktivnost transportnih vozila na toj lokaciji prethodnih dana.