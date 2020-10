Zašto je došlo do pobune: SDP-ovka objašnjavala zbog čega su odbili Grbina

Zašto se dio SDP-ovih zastupnika pobunio protiv odluke Peđe Grbina o smjenama na čelu saborskih odbora? Je li riječ o legitimnoj odluci novoizabranog predsjednika ili revanšizmu prema gubitničkoj struji? Zašto se nakon mjeseci šutnje aktivirao bivši šef stranke Davor Bernardić? Kakva je unutarstranačka demokracija na hrvatskoj političkoj sceni?, samo su neka od pitanja o kojima se govorilo u emisiji Otvoreno HRT-a. Gostovali su Renata Sabljar Dračevac - saborska zastupnica SDP-a, Mirela Holy - bivša ministrica u Vladi Zorana Milanovića, Aleksandra Kolarić - bivša glasnogovornica Vlade Ivice Račana, Petra Maretić Žonja - novinarka Večernjeg lista i Ivanka Toma - novinarka Jutarnjeg lista.

"Prilično sam hrabra da se usudim govoriti i suočiti se s problemima u stranci. Na Iblerov trg smo pozvani u 18 sati. Vidjela sam da se predlaže moja smjena. Poslala mi je kćer link. Zadovoljna sam bila sa svima što je naš novi predsjednik rekao: 'Trebamo očekivati dijalog, nikakvih sječa glava neće biti, da o svojim smjenama nećemo čitati u novinama. Kad je krenula sjednica predsjednik koji je imao moju punu podršku i legitimitet kao i drugih, izgovorio je sve, molili smo da se pojedinačno glasa o svakom prijedlogu. Nemam ja problem oko Odbora za zdravstvo. Ako kolegica Ahmetović i predsjednik želi nju, to je legitimno da predsjednik želi svoje ljude. Ja sam htjela neko objašnjenje. Diglo se par kolega i kolegica, ali se brzo željelo donijeti odluka. to je sve trajalo kratko. Molili smo da se pojedinačno glasa ali se nismo snašli", kazala je Dračevac.

"Peđa nas definitivno treba voditi", dodala je.

"U subotu će se znati ima li Grbin potporu. Pratim SDP već godinama, kao da smo u onom filmu "Beskrajan dan". Ovo je sve viđeno. Kao što je Bernardić imao oporbu u novom klubu tako sad i Grbin. Ključna poruka je da su im ovi izbori bili zadnja šasa. Krenuli su žestoko jedni na druge. Žale se da nije bilo komunikaciju, nije nazvao nikoga od ljudi koje je želio smijeniti, iako on ima sav legitimitet. Grbin nije baš dobro pripremio teren", kazala je novinarka Večernjeg Maretić Žonja.

"Ne vidim kako će se ova stranka izvući, čini mi se da će doći do daljnjeg pada rejtinga. Grbin ima puno veću podršku među biračima nego Bernardić", dodala je.

"Rekla bih da je teško reći tko je od njih u pravu. Kada netko osvoji mandat, zadnja stvar je što građani očekuju je podjela fotelja. Pitanje službenog automobila se plasira kao političko pitanje. Ima na desetke tema koje su trebale biti prvi korak novog vodstva. Isto to se događalo Bernardiću. Nije to specifično samo za SDP i hrvatske stranke", kazala je Kolarić.

"Stranka se rastače od 2007., pa od 2010. opotunizmom", kazala je Kolarić. "Klanovske borbe, oportunizam to je ono što se nastavlja. To smo imali četiri godine", dodala je.

"Slažem se da bi osvježenje bilo da je SDP izabrao Mirelu Ahmetović. Nije dobro da likujemo. Meni je ovo izrazito ružno i žao mi je da ljudi u SDP-u ništa nisu shvatili", kazala je Mirela Holy.

"Tu neće biti mira dok jedan klan ne pobijedi. Još uvijek Grbin nekontrolira klub. To se isto dogodilo u HDZ-u. Kad je Plenković pomeo svu svoju opoziciju onda je bio mir", kazala je novinarka Toma.

"Ne može se uspoređivati HDZ i SDP. Ja ne govorim da se ne trebaju događati sukobi ali programski, ali ne oko toga da netko ne voli nekoga drugog. Osobni sukobi ne mogu biti nešto pozitivno za neku stranku", kazala je Holy.

"Vi svi u SDP-u imate slonovsko pamćenje. Nitko nije kritizirao program Grbina", dodala je Toma. Kolarić je kazala da Grbin nije imao neki program.

"Mi se ponašamo kao da ne želimo doći na vlast", kazala je Dračevac.

Nemojte se uvrijediti. Kažete se da ne znate napisati amandman. Ispričavam se", kazala je Toma zastupnici Dračevac. "Mislim da sam kompententna voditi taj Odbor jer sam to što jesam, no ako netko ima zamjerku ako sam nešto loše napravila to prihvaćam. Mislim da sam bila marljiva", odgovorila je Dračevac.

"Ja sam uočila da imate problema s pisanjem amandmana, a trebate voditi važan Odbor", kazala je Toma. Holy je dodala da su oni imali mentore od kojih su učili dok nisu usavršili pisati amandmane.

"Kada nemate unutarstranačke demokracije, onda na vrh dolaze poslušni šefovima. Govorim za obje stranke", kazala je Kolarić.