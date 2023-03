Imate 18 godina i stanovnik ste jedne od država članica EU-a? Pripremite se za istraživanje Europe!

Besplatne putne propusnice za vlak i putovanja diljem Europe u okviru inicijative DiscoverEU i ove su kao i proteklih godina na raspolaganju 18-godišnjacima iz cijele Europske unije te šire. Riječ je o natječaju koji traje već nekoliko godina, svakog proljeća i jeseni, a prijave za novu turu putovanja počinju 15. ožujka. Prošle, 2022. godine ukupno prijavljenih mladih u Hrvatskoj bilo je 1259, a dodijeljeno je više od 700 karata. Od prvog kruga prijava u lipnju 2018. putnu propusnicu dobilo je više od 200 000 mladih Europljana.

- 2023. godina je Europska godina vještina i smatram da će ovo biti odličan način otkrivanja svih zanimljivosti koje nude zemlje članice Europske unije. Diljem Europe održavaju se mnogobrojni događaji u okviru kojih se promiču mogućnosti mladih za odlaskom u inozemstvo na školovanje, volontiranjem, učenjem i razvijanjem vještina. Putovanja su jedan od najboljih načina učenja. Kroz upoznavanje drugih zemalja rastemo, razvijamo se i napredujemo ne samo na području širenja vlastitog znanja već i na izgradnji naše svijesti, učenja o različitostima, prihvaćanjima tih različitosti. To je najbolji put u stvaranju inkluzivne, poticajne i inovativne Europe kakvu želimo za mlade i sve buduće generacije mladih - izjavila je mr.sc. Antonija Gladović, ravnateljica Agencije za mobilnost i programe EU

Proljetni krug prijava trajat će od srijede 15. ožujka 2023. u 12 sati do srijede 29. ožujka 2023. u 12 sati (podne po srednjoeuropskom vremenu). Prijaviti se treba putem Europskog portala za mlade. Za DiscoverEU mogu se prijaviti osobe rođene između 1. srpnja 2004. i 30. lipnja 2005., uključujući i te datume.

Kandidat mora imati državljanstvo ili boravište u državi članici Europske unije, uključujući prekomorske zemlje i područja ili jednoj od zemalja pridruženih programu Erasmus+: Island, Lihtenštajn, Sjeverna Makedonija, Norveška, Srbija i Turska. Prilikom prijave potrebno je unijeti točan broj osobne iskaznice, putovnice ili boravišne iskaznice u prijavni obrazac na internetu, a zatim slijedi sudjelovanje u kvizu.

Na putu je moguće provesti do 30 dana u razdoblju od 15. lipnja 2023. do 30. rujna 2024. Mladi s invaliditetom ili zdravstvenim poteškoćama dobit će potrebnu pomoć kako bi mogli sudjelovati. Bitna je informacija i da možete putovati samostalno, ali se i udružiti s najviše četvero prijatelja, no i oni moraju ispunjavati poviše navedene uvjete te se prijavljuju vašom šifrom prijave. Možete isplanirati i zajedničko putovanje s drugim putnicima uključenima u DiscoverEU, s kojima se možete povezati putem službene Facebook grupe programa.

Odabrani sudionici dobit će DiscoverEU European Youth Card koja će im omogućiti popuste na kulturne posjete, obrazovne aktivnosti, sport, lokalni prijevoz, smještaj, hranu itd. Nakon što budete odabrani, Erasmus+ nacionalne agencije, u Hrvatskoj je to zadaća Agencije za mobilnost i programe EU, pomoći će vam da se povežete i učite, uz organizaciju sastanaka prije polaska i susreta putnika.

VIDEO Putovanje koje se pamti: Razasuta prtljaga po brzoj cesti Klis-Solin