Ima 2800 sati leta na F-16, radio je i u CIA-i, a politika ga ne zanima

Napad na iračka nuklearna postrojenja iz krizne sobe, tzv. situacijskog centra, u dvorani JFK s predsjednikom Donaldom Trumpom i najbližim suradnicima pratio je i načelnik združenog stožera general Dan Caine. "Također želim čestitati načelniku Združenog stožera, generalu Danu "Razinu" Caineu, spektakularnom generalu, i svim briljantnim vojnim umovima uključenim u ovaj napad", pohvalio ga je Trump. John Daniel "Razin" Caine rođen je 1968. godine u New Yorku. Nakon srednje američke škole koju je pohađao u njemačkom Hahnu, diplomirao je ekonomiju na Vojnom institutu Virginije 1990. i 2005. magistrirao na Američkom vojnom sveučilištu na temu zračnog ratovanja. Prošao je razne pozicije u Zračnim snagama, uglavnom kao pilot borbenog zrakoplova F-16. Skupio je više od 2800 sati leta, uključujući više od 100 borbenih sati na F-16. Dva puta je bio raspoređen u Iraku. Od 2016. do 2018. bio je pomoćnik zapovjednika Združenog zapovjedništva specijalnih operacija, pa zamjenik zapovjednika specijalne operativne skupine Operation Inherent Resolve i direktor u Uredu podtajnika obrane za nabavu i održavanje od 2019. do 2021. Umirovio se 2024.