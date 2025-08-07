Ide nova legalizacija: Ilegalni graditelji dobili novu šansu, a izigrani svi koji su poštivali zakon

Hrvatsku čeka novi val legalizacije bespravnih objekata koji su sagrađeni do 21. lipnja 2011. godine, a do danas iz bilo kojeg razloga nisu ozakonjeni, najavio je ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine te potpredsjednik Vlade Branko Bačić. Očekivane zakonske izmjene ilegalnim graditeljima donose mogućnost za 'popravni', nakon što su tijekom prethodnog vala zaobišli postupak legalizacije. Vlasnici objekata sagrađenih do lipnja 2011. godine koji nisu legalizirani imali su rok do 30. lipnja 2018. godine da riješe pravni status takvih građevina, ali mnogi to nisu učinili.

Ponovio se scenarij iz 2013. godine, kada je temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama iz 2012. godine zaprimljeno 800 tisuća zahtjeva, a riješeno ih je oko 700 tisuća. Riječ je o zakonu koji prvi je put od osamostaljenja Hrvatske dao masovnu i organiziranu mogućnost legalizacije, i to temeljem "posebne dokumentacije", poput snimke izvedenog stanja, dokaza o vlasništvu i geodetskog elaborata, a omogućio je i ozakonjenje nelegalnih objekata na poljoprivrednom zemljištu ako se ne nalaze u zaštićenom području. Četiri godine kasnije rok za podnošenje zahtjeva produžen je do lipnja 2018. godine, ali problem bespravne gradnje nije riješen, već je dodatno eskalirao.

Novi prijedlog zakonskih izmjena uključuje ukidanje spomenutog roka i otvara novi proces za legalizaciju svih objekata sagrađenih do 21. lipnja 2011. godine. Iznimke su područja posebne zaštite - pomorsko dobro, parkovi prirode, infrastrukturni koridori, državna zemljišta, šumski i vodni resursi, kao i svi ilegalni objekti sagrađeni nakon lipnja 2011. godine, koji ostaju bespravni i rušivi. Pojasnio je to resorni ministar Bačić, ističući da nove izmjene nisu nova legalizacija već ‘ispravak’ za one koji su iz raznih razloga nisu ozakonili svoje građevine.

- Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u postupku je izrade izmjene Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama čije se donošenje očekuje do kraja ove godine. Zakonskim izmjenama moći će se ozakoniti samo one nekretnine izgrađene do 21. lipnja 2011. godine odnosno one koje su vidljive na zračnoj snimci s tim datumom.

Dakle, neće biti novog vala legalizacije jer se niti jedan objekt koji je nakon tog datuma izgrađen bez dozvola za gradnju neće moći legalizirati. Dakle, uvjeti za prijavu biti će slični kao i prema ranijim zakonima iz 2011., iz 2012. i iz 2017. godine, a ovim zakonskim izmjenama ide se ususret onim građanima koji iz nekog razloga nisu iskoristili mogućnost ranijeg roka podnošenja zahtjeva.

Zakonskim izmjenama ukinut će se i rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju koji je istekao 30. lipnja 2018. godine, za Večernji list objasnili su iz Bačićevog ministarstva. Struka kao i prijašnjih godina poručuje kako se ovim procesom ruši povjerenje u zakonodavstvo, a negoduju i mnogi koji su poštivali rokove i pravila, uredno platili priključke, doprinose i ostala davanja, a sada svjedoče situaciji u kojoj će oni koji nisu poštivali zakon dobiti novu šansu bez naročitih posljedica.

Nakon Domovinskog rata i početka privatizacije, Hrvatska se suočila s velikim brojem bespravno izgrađenih objekata – posebno u primorskim i urbanim područjima. Nedostatak nadzora, ratna razaranja, povratak izbjeglica, neuređeni vlasnički odnosi i nesređeni prostorni planovi pridonijeli su nastanku ogromne sive zone u gradnji i devastaciji prostora, posebice hrvatske obale.