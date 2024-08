Igrač iz Hrvatske osvojio 1,4 mil. € na Eurojackpotu: 'Sjeo sam, napravio kavu i uživao u trenutku'

OSUDIO POSTUPANJE PREMA SEVERINI

Plenković: Vidjeli smo vijest da postoji neki špijun, a nitko ne zna koji je špijun

"Ono što me zaista zasmetalo i kao predsjednika vlade i kao čovjeka je ovo šikaniranje gospođe Vučković na granici. Mislim da je to bilo potpuno nepotrebno i diskriminirajuće i žao mi je da joj se to dogodilo i to je za svaku osudu", rekao je Andrej Plenković