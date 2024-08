Netko je u Hrvatskoj osvojio gotovo 1,4 milijuna eura na Eurojackpotu, no pogledajte koliko je uplatio

CIJELA HRVATSKA U CRVENOM

Danas smo se pržili i na 40, no bit će još gore: Poznato kada stiže velika promjena, temperature padaju za 15 stupnjeva

Prema vremenskoj prognozi DHMZ-a, u srijedu stiže nešto nestabilnije vrijeme, no tek navečer. U prvom dijelu dana bit će vrlo vruće i sunčano, a kasnije će doći do razvoja oblaka te do lokalnih pljuskova s grmljavinom