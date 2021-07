'Iako i dalje dobivam prijetnje od kojih se ledi krv u žilama nikad neću kmečati niti tražiti zaštitu'

Mostov Nikola Grmoja na Facebooku odgovorio je premijeru Andreju Plenkoviću. Posjetimo Plenković je komentirao je prijetnje koje dobivaju Petrov i Grmoja.

"PORUKA ZA BESKRVNOG BIROKRATA BEZ BOJE, OKUSA I MIRISA

Nemam zaštitu, nisam ogradio Markov trg jer se bojim za svoju sigurnost, hodam slobodno ulicama Zagreba, mog Metkovića ali i ulicama naše Hrvatske! Ljude ne hapse kad meni nešto kažu kao što hapse one koji te samo nazovu Ćaćom i usporedbe sa Sanaderom, kao što su uhapsili čovjeka na Korčuli.

U otvorenom sam sukobu sam s onima koje Plenković nikad nije ni spomenuo, a za koje svatko zna da su spremni ljude provozat u gepeku kao i s onima koji su nogom otvarali vrata ureda gradonačelnika Zagreba. Iako dobivam i dalje prijetnje od kojih se ledi krv u žilama i koje smjeraju na moju obitelj nikad neću kmečati niti tražiti zaštitu. I nikad, ama baš nikad neću biti beskrvni birokrat bez okusa, boje, mirisa i bez vrijednosti!", napisao je Grmoja.

Premijer je podsjetimo u emisiji A sada Vlada komentirao slučaj nasilja na sudionike Povorke ponosa te najoštrije osudio te događaje.

"Najoštrije osuđujem, to je nedopustivo, treba poštovati prava svih manjina. Mi smo za to da svatko njeguje svoje vrijednosti. Hrvatska je dovoljno velika za slobodu svih. A fizičko nasilje nad pripadnicima LGBT zajednice najoštrije osuđujemo. To je napravio i potpredsjednik Vlade Milošević i to je stav svih nas. Isto tako nedopustivo je huškanje. I sada ova dvojica plaču, Petrov i Grmoja, koji su očito bili prepoznati kao nekakvi huškači. Meni takve prijetnje stižu na dnevnoj, tjednoj bazi. Najgori su akteri na sceni koji su isključivi", kazao je premijer.