HZZO joj zaprijetio ovrhom zbog svoje pogreške, a sada joj se ne javljaju cijeli dan

Ana Filipović privukla je veliku pozornost objavom na Facebooku u kojoj je iskazala svoj gnjev prema sustavu koji dopušta HZZO-u, na kojeg se žalila, da prijeti ovrhom unatoč tome što su oni počinili pogrešku.

Filipović je 2016. godine završila na bolovanju zbog komplikacija u trudnoći, a HZZO joj je pogrešno obračunao iznos plaće na bolovanju, zbog čega je preplaćena. Kada su to uvidjeli u HZZO-u, dobila je tužbu od njih kojom traže da im vrati iznos od 5000 kuna plus kamate koje su oko 2000 kuna u roku od 8 dana, a ako to ne učini, prijete joj ovrhom.

Za Dnevnik.hr rekla je kako su joj iz HZZO-a poručili da su joj rješenje o ovoj situaciji poslali još prošle godine, ali da se ona na njega oglušila. Problem je, kaže Filipović, što u kopiji tog dopisa jasno piše da je ona poslana na pogrešnu adresu na kojoj ne živi već godinama (kao ni itko njen).

Za kraj je navela još jednu, prema njezinu mišljenju, apsurdniju stvar.

– Da stvar bude još apsurdnija, provela sam čitav ponedjeljak zivkajući HZZO kako bih dobila odgovore na pitanja, ali mi nitko nije znao reći o čemu je riječ, prespajali su me više puta. U utorak sam napokon dobila gospođu koja je vodila moj slučaj i koja mi je rekla: ''Ja s tim nemam više ništa, ja sam to proslijedila dalje''.

Na kraju su je uputili na pravnu službu koja joj se nije javljala cijelu srijedu.